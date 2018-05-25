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Гинтарас Стауче: при выборе состава вратарей сборной будем смотреть на скорость принятия решений
Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче рассказал о том, в какой физической форме находятся игроки национальной команды, объяснил, на основании чего тренерский штаб сборной будет принимать окончательное решение по составу вратарей, а также оценил, какое влияние на голкипера "Брюгге" Владимира Габулова оказало время, проведенное в чемпионате Бельгии.
"Можно ли сказать, что команда сейчас находится в хорошей физической форме? Да, мы смотрим показатели, есть данные, которые говорят о том, что форма команды на данный момент лучше, чем была в прошлом году перед Кубком Конфедераций.
Если говорить о том, как будет приниматься окончательное решение по составу вратарей, то мы тут смотрим не по цифрам, а по скорости принятия решений. Это главный показатель для вратарей.
На Владимира Габулова время, проведенное в Бельгии, повлияло хорошо. Он попробовал себя в новом чемпионате, посмотрел как это - привыкать к новой жизни, к новым условиям, языковой среде. Он получил в Бельгии больше опыта, чем если бы остался в Туле", - цитирует Стауче Sport24.ru.
"Можно ли сказать, что команда сейчас находится в хорошей физической форме? Да, мы смотрим показатели, есть данные, которые говорят о том, что форма команды на данный момент лучше, чем была в прошлом году перед Кубком Конфедераций.
Если говорить о том, как будет приниматься окончательное решение по составу вратарей, то мы тут смотрим не по цифрам, а по скорости принятия решений. Это главный показатель для вратарей.
На Владимира Габулова время, проведенное в Бельгии, повлияло хорошо. Он попробовал себя в новом чемпионате, посмотрел как это - привыкать к новой жизни, к новым условиям, языковой среде. Он получил в Бельгии больше опыта, чем если бы остался в Туле", - цитирует Стауче Sport24.ru.
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