Андрей Лунев: у нас рабочая группа, надо выходить из нее

Голкипер "Зенита" и сборной России Андрей Лунев поделился ожиданиями от ЧМ-2018."А откуда такой убежденности взяться? Посмотрите, сколько у нас сейчас хороших вратарей, свою состоятельность надо показывать каждый день.Нет такого, что в сборную вызывают по принципу «тогда играл хорошо, значит, и сейчас позовем». В сборной только те, кто лучший на данный момент.Травма? Теоретически можно было бы вернуться и к концу чемпионата, но это риски, которые не нужны ни мне, ни клубу, ни сборной»."Рабочая группа, в которой надо играть и выходить из нее. Но мы не торопимся, готовимся пошагово.Наверное, в ближайшие дни начнем разбирать предстоящих соперников".