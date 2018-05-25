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Андрей Лунев: у нас рабочая группа, надо выходить из нее

Голкипер "Зенита" и сборной России Андрей Лунев поделился ожиданиями от ЧМ-2018.

Об уверенности в вызове в сборную

"А откуда такой убежденности взяться? Посмотрите, сколько у нас сейчас хороших вратарей, свою состоятельность надо показывать каждый день.

Нет такого, что в сборную вызывают по принципу «тогда играл хорошо, значит, и сейчас позовем». В сборной только те, кто лучший на данный момент.

Травма? Теоретически можно было бы вернуться и к концу чемпионата, но это риски, которые не нужны ни мне, ни клубу, ни сборной».

О группе на ЧМ-2018

"Рабочая группа, в которой надо играть и выходить из нее. Но мы не торопимся, готовимся пошагово.

Наверное, в ближайшие дни начнем разбирать предстоящих соперников".

ТАСС
Теги: Лунев Сборная России
Вчера, 23:30
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