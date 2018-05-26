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Александр Ерохин: нет большой сложности при переходе от схемы с 5 защитниками на 4

Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал о подготовке национальной команды на сборе в Австрии.

"Все упражнения даются нас с учётом подготовки к определенным соперникам. Как тренерский штаб видит передвижение мяча, такие задания и отрабатываем.

Какая будет у меня позиция? Будет зависеть от матча. Тренерский штаб посмотрит, как играть в атаку или больше от обороны. От этого будет зависеть моя роль.

Нет большой сложности при переходе от схемы с 5 защитниками на схему с 4. Схема может трансформироваться в течение матча", - цитирует Ерохина Sport24.ru.
Теги: Ерохин Сборная России
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