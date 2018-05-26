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Жилберто Силва: очень впечатлила инфраструктура, созданная в России к ЧМ-2018

Чемпион мира-2002 в составе сборной Бразилии Жилберто Силва поделился впечатлениями от подготовки России к чемпионату мира-2018, а также рассказал, за кого будет болеть на турнире.

"Меня очень впечатлила инфраструктура, которую создали в России для чемпионата мира. Возможно, через несколько лет людям будет сложно понять, что за турнир Россия принимала. Однако у них останутся эти стадионы, останутся эмоции, потому что на чемпионате мира важны далеко не только матчи. Я чувствовал это еще тогда, когда был игроком, потому у меня была возможность работать журналистом и видеть эмоции людей на улицах.

Я, конечно, буду болеть за родную сборную Бразилии. Рассчитываю, что Неймар подойдет к турниру в 100-процентной форме", - цитирует Силву Sport24.ru.
Сегодня, 01:20
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