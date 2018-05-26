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Глава оргкомитета ЧМ-2022: уверен, сборная России попадет на наш чемпионат мира

Глава оргкомитета чемпионата мира 2022 года Хасан аль-Тавади рассказал о подготовке Катара к проведению мундиаля, а также выразил мнение, что сборная России попадет на чемпионат мира через четыре года.

"Для нас важно, чтобы планы по подготовке к чемпионату мира соответствовали планам по развитию нашей страны. Кроме того, мы решили посмотреть на это с двух сторон: материальные вещи - стадионы и иные инфрастуктурные моменты и нематериальные - разрушение стереотипов о нашей стране.

У нас будет три типа стадионов: первый - с временными трибунами, второй - с трибунами, которые станут офисными и иными помещениями, и третий - уникальный тип: за 24 месяца мы соберем стадион, который после турнира можно будет просто разобрать, как кубики Лего.

Хочу позвать всех вас в Катар. Уверен, сборная России попадет на наш чемпионат мира, я буду болеть за вас", - цитирует аль-Тавади Sport24.ru.
Сегодня, 02:05
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