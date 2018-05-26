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Тренерский штаб сборной России посмотрит на Саудовскую Аравию в товарищеском матче с Италией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал что думает о сборной Саудовской Аравии.

"Лидеры Саудовской Аравии играют в испанском чемпионате. Это показатель их высокого уровня. Их тренер, Хуан Антонио Пицци, ранее работавший в сборной Чили, прививает арабам тот же агрессивный, силовой футбол. 28 мая Саудоская Аравия в австрийском Санкт-Галлене будет проводить контрольный матч с командой Италии. Планируем посмотреть его, ведь это совсем недалеко от места нашего сбора", – цитирует Черчесова пресс-служба РФС
Теги: Черчесов Чемпионат Мира
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