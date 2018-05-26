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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Владимир Габулов: в ''Брюгге'' все закончилось хорошо, но я всегда собой недоволен
Голкипер бельгийского ''Брюгге'' и сборной России Владимир Габулов рассказал о тренировочных занятиях в национальной команде перед чемпионатом мира по футболу-2018.
- Проделал работу, которую не застал в начале тренировок на сборе в Австрии.
- Что скажете о победе в чемпионате Бельгии?
- В Бельгии все получилось хорошо, но я такой человек, что собой всегда недоволен. Это часть сезона не была исключением. Не следил, что пишут в России однако понимал, что без критики не обойдется. Это новый чемпионат, новая среда, дальше будет легче.
- Конкуренцию между вратарям сейчас сильно ощущаете?
- Конкуренция среди вратарей есть, что хорошо. В сборной в вратарском цехе хороший микроклимат, и это идет на пользу всей команде. Не думаю о том, что могу оказаться лишним вратарем.
- Будете смотреть финал Лиги Чемпионов?
- Обязательно. Болеть не будем однако следить за действиями футболистов как профессионалы будем, в том числе за Мохамедом Салахом.
Rusfootball.info
- Проделал работу, которую не застал в начале тренировок на сборе в Австрии.
- Что скажете о победе в чемпионате Бельгии?
- В Бельгии все получилось хорошо, но я такой человек, что собой всегда недоволен. Это часть сезона не была исключением. Не следил, что пишут в России однако понимал, что без критики не обойдется. Это новый чемпионат, новая среда, дальше будет легче.
- Конкуренцию между вратарям сейчас сильно ощущаете?
- Конкуренция среди вратарей есть, что хорошо. В сборной в вратарском цехе хороший микроклимат, и это идет на пользу всей команде. Не думаю о том, что могу оказаться лишним вратарем.
- Будете смотреть финал Лиги Чемпионов?
- Обязательно. Болеть не будем однако следить за действиями футболистов как профессионалы будем, в том числе за Мохамедом Салахом.
Rusfootball.info
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