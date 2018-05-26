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Владимир Габулов: в ''Брюгге'' все закончилось хорошо, но я всегда собой недоволен

Голкипер бельгийского ''Брюгге'' и сборной России Владимир Габулов рассказал о тренировочных занятиях в национальной команде перед чемпионатом мира по футболу-2018.

- Проделал работу, которую не застал в начале тренировок на сборе в Австрии.

- Что скажете о победе в чемпионате Бельгии?

- В Бельгии все получилось хорошо, но я такой человек, что собой всегда недоволен. Это часть сезона не была исключением. Не следил, что пишут в России однако понимал, что без критики не обойдется. Это новый чемпионат, новая среда, дальше будет легче.

- Конкуренцию между вратарям сейчас сильно ощущаете?

- Конкуренция среди вратарей есть, что хорошо. В сборной в вратарском цехе хороший микроклимат, и это идет на пользу всей команде. Не думаю о том, что могу оказаться лишним вратарем.

- Будете смотреть финал Лиги Чемпионов?

- Обязательно. Болеть не будем однако следить за действиями футболистов как профессионалы будем, в том числе за Мохамедом Салахом.

Rusfootball.info
Теги: Габулов Сборная России Брюгге
Сегодня, 15:10
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№1 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 15:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Норм габулыч, прально что в европу поехал
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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