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В эту минуту весь состав сборной России проходит допинг-контроль

После сегодняшней тренировки в Австрии сборная России в полном составе проходит допинг-контроль.

В расположение российской национальной команды приехали инспекторы допинг-контроля ФИФА, сообщает официальный аккаунт сборной в ”Твиттере”.
Теги: Сборная России
Сегодня, 15:14
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№2 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 15:23) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Поскорбить что ли
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:20) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Побегают, произойдет обезвоживание и тут как тут инспекторы с бутылочками.
Прав Гарик, дебилы и еще какие.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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