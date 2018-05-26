Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119336
|Политика и события в стране и мире
|4094
|FIFA 12
|213
|Отдых в Крыму.
|177
|КБ-Гостевая
|26624
|Mузыка
|5710
|Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля...
|61
|Зенит
|104567
Новости партнеров
Лента новостей:
16:05
Дмитрий Сенников: финал Лиги чемпионов должен стать во многом ключевым в определении обладателя "Золотого мяча"
Дмитрий Сенников: финал Лиги чемпионов должен стать во многом ключевым в определении обладателя "Золотого мяча"
12:30
Клопп: забавно, что в финал Лиги чемпионов вышли два тренера, понятия не имеющие, что такое тактика
Клопп: забавно, что в финал Лиги чемпионов вышли два тренера, понятия не имеющие, что такое тактика
11:58
Виталий Мутко: зачем строили манежи, если на них отказываются играть? Нужно снять все ограничения (13)
Виталий Мутко: зачем строили манежи, если на них отказываются играть? Нужно снять все ограничения (13)
08:06
По условиям нового контракта Маурисио Почеттино вправе покинуть "Тоттенхэм" в случае предложений от "Реала" и "ПСЖ
По условиям нового контракта Маурисио Почеттино вправе покинуть "Тоттенхэм" в случае предложений от "Реала" и "ПСЖ
Вчера, 23:45
"Ростов" планирует выкупить у "Спартака" Гулиева и Зуева (2)
"Ростов" планирует выкупить у "Спартака" Гулиева и Зуева (2)
Денис Чырешев: Уругвай - самая сильная команда в нашей группе
Полузащитник сборной России и испанского Вильярреала Денис Чырешев оценил соперников национальной команды по группе чемпионата мира по футболу, который состоится в 11 городах России летом 2018 года.
- Мы уже посмотрели видео команд, с которыми сыграем на мундиале. Все сборные сильные, с качественными исполнителями. Уругвай выглядит сильнее всех однако и с Египтом, и с Саудовской Аравией придется трудно. Нужно готовиться ментально и физически. Все прикладывают усилия, чтобы подойти к турниру в необходимых кондициях. Важно слушать, что нам тренеры говорят - и думать только о футболе!'
- На какой позиции наигрывают вас?
- 'Пока на своей привычной. Левый фланг. Мне комфортно.
- При схеме с четырьмя защитниками или с пятью?
- Лучше у главного тренера спросить. Наверное, он не хочет ничего раскрывать.
- Сильно переживаете, попадете ли в итоговую заявку на чемпионат мира?
- 'Конечно, переживаю. Однако уверен, все, кто в итоге попадет на ЧМ-2018, это действительно заслужат. И мы все будем болеть за команду независимо от того, на поле или перед телевизором. Мы единое целое, и надо думать только об интересах сборной.
- Как оцените свой сезон в Испании?
- ''Он получился нелегким. Вначале были трудности, играл нечасто. Но в конце стал постоянно выходить на поле. Особенно интересными получились последние два месяца, клуб начал выигрывать, а я появлялся в стартовом составе.
- В финале Лиги чемпионов будете болеть за "Реал"?
- Так получилось, что недавно мы играли как раз против "Реала". Я зашел в раздевалку и всем пожелал удачи. Думаю, "Реал" способен победить. Хотя у "Ливерпуля" тоже есть шансы. "Реалу" будет нелегко однако он выиграет.
- Зидан - уникальный тренер, или все дело в системе "Реала", которая позволяет ему добиваться таких результатов?
- 'Он уникален как человек. В качестве футболиста был лучшим из лучших. И как тренер он добился успеха. Хочу просто пожелать ему удачи в сегодняшнем финале.
Rusfootball.info
- Мы уже посмотрели видео команд, с которыми сыграем на мундиале. Все сборные сильные, с качественными исполнителями. Уругвай выглядит сильнее всех однако и с Египтом, и с Саудовской Аравией придется трудно. Нужно готовиться ментально и физически. Все прикладывают усилия, чтобы подойти к турниру в необходимых кондициях. Важно слушать, что нам тренеры говорят - и думать только о футболе!'
- На какой позиции наигрывают вас?
- 'Пока на своей привычной. Левый фланг. Мне комфортно.
- При схеме с четырьмя защитниками или с пятью?
- Лучше у главного тренера спросить. Наверное, он не хочет ничего раскрывать.
- Сильно переживаете, попадете ли в итоговую заявку на чемпионат мира?
- 'Конечно, переживаю. Однако уверен, все, кто в итоге попадет на ЧМ-2018, это действительно заслужат. И мы все будем болеть за команду независимо от того, на поле или перед телевизором. Мы единое целое, и надо думать только об интересах сборной.
- Как оцените свой сезон в Испании?
- ''Он получился нелегким. Вначале были трудности, играл нечасто. Но в конце стал постоянно выходить на поле. Особенно интересными получились последние два месяца, клуб начал выигрывать, а я появлялся в стартовом составе.
- В финале Лиги чемпионов будете болеть за "Реал"?
- Так получилось, что недавно мы играли как раз против "Реала". Я зашел в раздевалку и всем пожелал удачи. Думаю, "Реал" способен победить. Хотя у "Ливерпуля" тоже есть шансы. "Реалу" будет нелегко однако он выиграет.
- Зидан - уникальный тренер, или все дело в системе "Реала", которая позволяет ему добиваться таких результатов?
- 'Он уникален как человек. В качестве футболиста был лучшим из лучших. И как тренер он добился успеха. Хочу просто пожелать ему удачи в сегодняшнем финале.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.