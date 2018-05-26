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Денис Чырешев: Уругвай - самая сильная команда в нашей группе

Полузащитник сборной России и испанского Вильярреала Денис Чырешев оценил соперников национальной команды по группе чемпионата мира по футболу, который состоится в 11 городах России летом 2018 года.

- Мы уже посмотрели видео команд, с которыми сыграем на мундиале. Все сборные сильные, с качественными исполнителями. Уругвай выглядит сильнее всех однако и с Египтом, и с Саудовской Аравией придется трудно. Нужно готовиться ментально и физически. Все прикладывают усилия, чтобы подойти к турниру в необходимых кондициях. Важно слушать, что нам тренеры говорят - и думать только о футболе!'

- На какой позиции наигрывают вас?
 - 'Пока на своей привычной. Левый фланг. Мне комфортно.

- При схеме с четырьмя защитниками или с пятью?
 - Лучше у главного тренера спросить. Наверное, он не хочет ничего раскрывать.

- Сильно переживаете, попадете ли в итоговую заявку на чемпионат мира?
 - 'Конечно, переживаю. Однако уверен, все, кто в итоге попадет на ЧМ-2018, это действительно заслужат. И мы все будем болеть за команду независимо от того, на поле или перед телевизором. Мы единое целое, и надо думать только об интересах сборной.

- Как оцените свой сезон в Испании?
 - ''Он получился нелегким. Вначале были трудности, играл нечасто. Но в конце стал постоянно выходить на поле. Особенно интересными получились последние два месяца, клуб начал выигрывать, а я появлялся в стартовом составе.

- В финале Лиги чемпионов будете болеть за "Реал"?
- Так получилось, что недавно мы играли как раз против "Реала". Я зашел в раздевалку и всем пожелал удачи. Думаю, "Реал" способен победить. Хотя у "Ливерпуля" тоже есть шансы. "Реалу" будет нелегко однако он выиграет.

- Зидан - уникальный тренер, или все дело в системе "Реала", которая позволяет ему добиваться таких результатов?
 - 'Он уникален как человек. В качестве футболиста был лучшим из лучших. И как тренер он добился успеха. Хочу просто пожелать ему удачи в сегодняшнем финале.

Rusfootball.info
Теги: Черышев Денис Сборная России
Сегодня, 15:54
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№5 Написал: SVN (Сегодня, 16:18) #
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online

Цитата: Смотрящий
Цитата: SVN
71 Кюрасао(а где это страна?)

Кюрасао — остров в Карибском море в группе Малых Антильских островов, в подгруппе Подветренных островов в 80 км от берегов Венесуэлы.

мы пока их немного опережаем,но если Леонтьича оставим хотя бы на пару лет,то из 100 мы выпадем.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SVN
71 Кюрасао(а где это страна?)

Кюрасао — остров в Карибском море в группе Малых Антильских островов, в подгруппе Подветренных островов в 80 км от берегов Венесуэлы.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 16:10) #
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online

Рейтинг ФИФА
1 Германия
2 Бразилия
3 Бельгия
4 Португалия
5 Аргентина
6 Швейцария
7 Франция
8 Испания
9 Чили
10 Польша
13 Англия
17 Уругвай
19 Нидерланды
20 Италия
24 Сша
30 Украина
35 Сербия
37 Турция
46 Египет
52 Ямайка
56 Албания
59 Гондурас
62 Финляндия
66 РОССИЯ 66
67 Сауд.Аравия
71 Кюрасао(а где это страна?)
76 Сирия
79 Беларусь
83 Люксенбург
86 Кипр
93 Эстония
102 Вьетнам
142 Коморские острова
153 Соломоновы острова
207 Сомали (спасибо Леонтьич что мы не 207)
До введения лимита(2005 год) в рейтинге ФИФА на дек.2005 г мы были на 34 месте
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 16:05) #
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Для нас ВСЕ команды в группе СИЛЬНЫЕ....Денис.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ДЕНИС ЧЫРЕШЕВ

Пля! (с)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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