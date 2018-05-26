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Кубок ЧМ-2018 представили в новом инклюзивном парке в Ростове-на-Дону
Новый игровой парк с футбольным полем, приспособленный для занятия спортом и отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья, открыли в субботу в Ростове-на-Дону. Перед открытием жителям города представили кубок чемпионата мира по футболу в рамках его официального тура.
В церемонии открытия приняли участие генеральный директор проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к ЧМ-2018 Микаэль Вине, мэр города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова.
"Очень важно сказать, что почти у всех объектов есть элементы инклюзии, доступны детям разных возможностей. Эта площадка - она для всех, приводите своих детей, давайте будем стремиться к тому, чтобы наши дети играли вместе. Мы будем строить 11 парков, это третий объект - это наследие, которое останется после чемпионата мира", - сказала Водянова во время открытия.
Игровой парк построили в парке имени Чуковского. Его задача - дать возможность детям и подросткам с особенностями развития играть и заниматься спортом вместе, поэтому во всех его зонах есть оборудование, приспособленное для людей с нарушениями развития. После церемонии открытия здесь начался смешанный матч, где в одной команде сыграли футболисты-любители и атлеты специальной Олимпиады с ментальными нарушениями.
ТАСС
В церемонии открытия приняли участие генеральный директор проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к ЧМ-2018 Микаэль Вине, мэр города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова.
"Очень важно сказать, что почти у всех объектов есть элементы инклюзии, доступны детям разных возможностей. Эта площадка - она для всех, приводите своих детей, давайте будем стремиться к тому, чтобы наши дети играли вместе. Мы будем строить 11 парков, это третий объект - это наследие, которое останется после чемпионата мира", - сказала Водянова во время открытия.
Игровой парк построили в парке имени Чуковского. Его задача - дать возможность детям и подросткам с особенностями развития играть и заниматься спортом вместе, поэтому во всех его зонах есть оборудование, приспособленное для людей с нарушениями развития. После церемонии открытия здесь начался смешанный матч, где в одной команде сыграли футболисты-любители и атлеты специальной Олимпиады с ментальными нарушениями.
ТАСС
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