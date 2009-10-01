Врач: Мохамед Салах не сыграет с Россией на ЧМ-2018

Бывший врач сборной СССР Зураб Орджоникидзе прокомментировал травму нападающего "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов против "Реала".– Могу выразить лишь свое предположение. Точный диагноз покажет только рентген. У Салаха – повреждение акромиально-ключичного сочленения. Оно соединяет ключицу и верхнюю часть лопатки. Возможно, даже с переломом, – сказал Орджоникидзе.– Но скорее всего, там просто разрыв без перелома. В данном случае операция неизбежна. Просто так это не заживет. Все достаточно серьезно. Заживает это достаточно долго.– Вряд ли. До чемпионата мира практически ничего уже не осталось. Сомневаюсь, что Салах восстановится к матчу с Россией (19 июня). Конечно, мне очень дорога наша сборная. Но я в сердцах сказал: если Салах пропустит месяц, нужно серьезно наказать Рамоса. Очень серьезная травма…– У него травма задней поверхности бедра.