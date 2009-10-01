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Врач: Мохамед Салах не сыграет с Россией на ЧМ-2018

Бывший врач сборной СССР Зураб Орджоникидзе прокомментировал травму нападающего "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов против "Реала".

– Могу выразить лишь свое предположение. Точный диагноз покажет только рентген. У Салаха – повреждение акромиально-ключичного сочленения. Оно соединяет ключицу и верхнюю часть лопатки. Возможно, даже с переломом, – сказал Орджоникидзе.

– Даже так?

– Но скорее всего, там просто разрыв без перелома. В данном случае операция неизбежна. Просто так это не заживет. Все достаточно серьезно. Заживает это достаточно долго.

– Успеет восстановиться к чемпионату мира?

– Вряд ли. До чемпионата мира практически ничего уже не осталось. Сомневаюсь, что Салах восстановится к матчу с Россией (19 июня). Конечно, мне очень дорога наша сборная. Но я в сердцах сказал: если Салах пропустит месяц, нужно серьезно наказать Рамоса. Очень серьезная травма…

– Что скажете о травме Карвахаля?

– У него травма задней поверхности бедра.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Салах Ливерпуль Сборная Египта Сборная России
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(2)
№22 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 01:24) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: нетрал
Цитата: ТриНити
Если порвана связка - то кранты. Операция, бандаж, без шансов мимо ЧМ. Рамос - профи, мля

рамос такая же гнида, как и суарес...

Суарес, вроде повзрослел и понял, что они одно дело дело делают. А вот Рамос просто бепринципная гнида...
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№21 Написал: pisto (Сегодня, 01:06) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дотянулся проклятый Путин
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№20 Написал: нетрал (Сегодня, 01:04) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ТриНити
Если порвана связка - то кранты. Операция, бандаж, без шансов мимо ЧМ. Рамос - профи, мля

рамос такая же гнида, как и суарес...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№19 Написал: SVN (Сегодня, 01:04) #
  • +2
  •  (2)

обидно,в финале лиги чемпионов не помог,и похоже мимо чемпионата мира.А рамос поднял кубок,улыбнулся,и поедет на чемпионат мира.И главное на поле у Ливерпуля вышло 11 игроков,и главный вопрос,кто получил травму,естественно Салах,и найдутся слепые болельщики,и будут доказывать что это все случайно,в футболе мелочей не бывает,в этом сегодня убедились все.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№18 Написал: ТриНити (Сегодня, 00:54) #
  • +2
  •  (2)

Если порвана связка - то кранты. Операция, бандаж, без шансов мимо ЧМ. Рамос - профи, мля
Регистрация: 27.05.2018 [жалоба]
№17 Написал: Ramzes Hamburg (Сегодня, 00:38) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: plast
Цитата: spiri
Рамоса проклянут англичане и весь Ливерпуль навечно!! flushed

Посмотрел повтор в потриьугке вместе с фанами Ливерпуля. Их вердикт -говно случается. Фантастика, что адекватность я втречу у английских фанатов!!!!;)

даже фаны Ливера адекватно реагируют а местным ничего не доказать

ну и ждем официальных известий о серьезности травмы


Какая на**й случайность ?? Случайность могла бы быть, если бы это был другой игрок. Но это сраный Рамос, который всегда играет подло и мерзко. На повторе чётко видно, что он схватил руку Салаха борцовским приёмом, и падая, потянул Салаха за собой. Это было сделано абсолютно умышленно.

Хочу ещё заметить. Посмотрите повтор за 2 минуты до первой ошибки Кариуса. Тут опять Рамос... В борьбе с защитником Ливера он падает. И падая, он умышленно локтем наносит удар в висок Кариусу..


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
№16 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 00:29) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Думал врач Ливерпуля сказал, а так это все гаданье. Обидно... если подтвердится
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№15 Написал: Черный Лис (Сегодня, 00:27) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spiri
Рамоса проклянут англичане и весь Ливерпуль навечно!!

Бог не внимает пидо*асам. А вот египтяне могут и испортить карму)
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:26) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Несмотря ни на что, печальная новость, ей только Кутепов с Комбаровым может порадоваться.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№13 Написал: nedva Russia (Сегодня, 00:26) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Болел за Реал, но по человечески очень жаль Салаха. Как и Карвахаля . Здоровья им обоим! А на Рамоса зря гонят, это чисто игровой момент, даже ливерпульцы не возмущались.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№12 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 00:24) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: plast
Цитата: spiri
Рамоса проклянут англичане и весь Ливерпуль навечно!! flushed

Посмотрел повтор в потриьугке вместе с фанами Ливерпуля. Их вердикт -говно случается. Фантастика, что адекватность я втречу у английских фанатов!!!!;)

даже фаны Ливера адекватно реагируют а местным ничего не доказать

ну и ждем официальных известий о серьезности травмы

как не врач, но человек который падал как-то примерно так же, и меня тоже держали за руку - скорее всего надрыв, чего именно - покажет рентген. До начала тренировок - месяц. Мимо ЧМ Салах уже пролетел, это вдовесок к тому, что Рамос просто тупо сломал игру Ливерпуля - а то что англичане не поняли, что случилось, что ж, видимо им просто редко доводится по настоящему заниматься мужскими разборками. Но это был не футбольный приём, скорее что-то из вольной борьбы.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№11 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 00:22) #
  • +3
  •  (9)

Цитата: plast
Цитата: spiri
Рамоса проклянут англичане и весь Ливерпуль навечно!! flushed

Посмотрел повтор в потриьугке вместе с фанами Ливерпуля. Их вердикт -говно случается. Фантастика, что адекватность я втречу у английских фанатов!!!!;)

даже фаны Ливера адекватно реагируют а местным ничего не доказать

ну и ждем официальных известий о серьезности травмы

Фантастика,что такие,как ты не видят очевидного:Рамос обхватил руку Салаха и так падал. Скорее всего,это было умышленно и точно не впервые. Рамоса пора бы уже наказывать серьезно


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№10 Написал: plast Спб (Сегодня, 00:19) #
  • -6
  •  (6)
online

Цитата: spiri
Рамоса проклянут англичане и весь Ливерпуль навечно!! flushed

Посмотрел повтор в потриьугке вместе с фанами Ливерпуля. Их вердикт -говно случается. Фантастика, что адекватность я втречу у английских фанатов!!!!;)

даже фаны Ливера адекватно реагируют а местным ничего не доказать

ну и ждем официальных известий о серьезности травмы
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№9 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 00:16) #
  • +3
  •  (13)

Радоваться не стоит. Человек подорвал здоровье
Рамос-вандон


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№8 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 00:14) #
  • +7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Рамос делал это умышленно, скотина... И ведь сам всё время артистично изображает, что против него фолят, в тоже время умышленно травмирует игроков соперника. Вот мне интересно, судьи просматривают заранее матчи своих команд, чтоб знать, за кем из игроков надо особенно следить? В целом я знал перед игрой, что Салаха травмируют, но не думал что так рано и так подло...
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:14) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Здоровья Салаху, с ключицей он не сыграет в России.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: spiri (Сегодня, 00:13) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Рамоса проклянут англичане и весь Ливерпуль навечно!! flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№5 Написал: starichek1948 г.Санкт-Петербург (Сегодня, 00:11) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ну,теперь и братья вернуться.
Регистрация: 6.03.2015 [жалоба]
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:10) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
у Сборной России начали появляться шансы..

но Салаху- ЗДОРОВЬЯ !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 00:09) #
  • +7
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Рамос мразь


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: SaintPiter777 saintPiter (Сегодня, 00:08) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Да, жаль ! Хотелось бы посмотреть его против нашей сборной!!!
Регистрация: 29.08.2012 [жалоба]
№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 00:04) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Очень жаль. Здоровья парню
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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