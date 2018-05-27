ВВС: Мохамед Салах не сыграет на чемпионате мира

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах получил травму в финальном матче Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". Встреча, которая состоялась в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский", завершилась победой "сливочных" со счетом 3:1.Как сообщает BBC, у форварда подозрение на вывих плеча. По информации источника, игрок не успеет восстановиться к чемпионату мира-2018.Салах получил травму после столкновения с Серхио Рамосом. Египтянин покинул поле на 31-й минуте. Вместо него вышел Лаллана.Сборная Египта на чемпионате мира сыграет в одной группе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.