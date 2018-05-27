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ВВС: Мохамед Салах не сыграет на чемпионате мира

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах получил травму в финальном матче Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". Встреча, которая состоялась в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский", завершилась победой "сливочных" со счетом 3:1.

Как сообщает BBC, у форварда подозрение на вывих плеча. По информации источника, игрок не успеет восстановиться к чемпионату мира-2018.

Салах получил травму после столкновения с Серхио Рамосом. Египтянин покинул поле на 31-й минуте. Вместо него вышел Лаллана.

Сборная Египта на чемпионате мира сыграет в одной группе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.
Теги: Салах Ливерпуль Сборная Египта
Сегодня, 00:33
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(0)
№2 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 00:39) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Автор, счет какой????? разный за статью 2 раза?


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 00:38) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Жаль...


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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