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Сергей Анохин: Мутко из футбола никуда не уйдет

Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин выразил слова благодарности Виталию Мутко за работу на посту главы РФС.

"Деятельность РФС при Виталии Мутко стала прибыльной. Мы перестали бороться с ветряными мельницами и теперь занимаемся футболом. Который раз собираемся в прекрасном пятизвездочном отеле на Конференцию, где общаемся и радуемся друг другу, а не напрягаемся из-за глобальных проблем, например, у кого плохие поля, где взять деньги и купить мячи. Такого больше нет. Все выравнивается. Ждём ЧМ и верим, что это будет только толчком для развития футбола в регионах. Мутко из футбола никуда не уйдёт. Он у него в душе. Все мы можем забросить дела, погрузиться в вопросы строительства, но футбол от себя никуда не деть. Виталий Леонтьевич всегда будет болельщиком, критиком футбола, спонсором и человеком, который поддерживает футбол. При любом исходе, он будет. Этот вопрос можно даже не обсуждать", - цитирует Анохина Sport24.ru.
Теги: Анохин Мутко
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