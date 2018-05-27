Мохамед Салах имеет шансы сыграть на ЧМ-2018

Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах, получивший травму в финале Лиги чемпионов с "Реалом", может успеть восстановиться к чемпионату мира, сообщает пресс-служба Федерации футбола Египта.Сообщается, что медицинский штаб "Ливерпуля" сделал игроку рентген, который показал растяжение связок плечевого сустава. Врач сборной Египта Мохамед Абу Эль-Эла выразил надежду, что игрок сможет помочь своей национальной команде на мировом первенстве.