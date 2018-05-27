Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119346
Отдых в Крыму. 179
Политика и события в стране и мире 4108
Курилка 1521
Зенит 104576
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 66
Mузыка 5711
Реал Мадрид 294

Новости партнеров

Мохамед Салах имеет шансы сыграть на ЧМ-2018

Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах, получивший травму в финале Лиги чемпионов с "Реалом", может успеть восстановиться к чемпионату мира, сообщает пресс-служба Федерации футбола Египта.

Сообщается, что медицинский штаб "Ливерпуля" сделал игроку рентген, который показал растяжение связок плечевого сустава. Врач сборной Египта Мохамед Абу Эль-Эла выразил надежду, что игрок сможет помочь своей национальной команде на мировом первенстве.
Теги: Салах Сборная Египта
Сегодня, 10:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(1)
№8 Написал: imaginary (Сегодня, 12:41) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
надеюсь поправится, без него все матчи с Египтом потеряют 80% интереса
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№7 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 12:22) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist2000
Кстати,на ОИ-56 Тищенко доигрывал матч с переломом ключицы.

и,если не ошибаюсь, 2 голевые отдал в дополнительное время!


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№6 Написал: Realist2000 (Сегодня, 11:44) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: tiki
я не врач, потому может кто и поправит....но плечо - не ноги.разве так на уколах не сыграть? в свое время в знаменитом финале Ливера Хаманн доигрывал вообще с переломом ноги и ведь забил свой пень в серии

В отношении Хаманна,то он действительно ДОИГРЫВАЛ матч,а это не то же самое,что выходить на игру с травмой. Кстати,на ОИ-56 Тищенко доигрывал матч с переломом ключицы. Выйди сейчас Салах с незалеченной травмой и его добьют .Защитники ЛЮБОЙ команды будут играть именно в плечо как можно жестче и не помогут никакие уколы. Это реалии современного футбола.Так рисковать не имеет смысла.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№5 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 11:26) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GS
Цитата: tiki
но плечо - не ноги.разве так на уколах не сыграть?

Любой контакт плечо-в-плечо, не говоря уж о возможных нарушениях типа рамосовского или падениях, может привести к болевому шоку и усугублению травмы. Да и тренироваться по полной программе Салах какое-то время не сможет.

Это да
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:17) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: tiki
но плечо - не ноги.разве так на уколах не сыграть?

Любой контакт плечо-в-плечо, не говоря уж о возможных нарушениях типа рамосовского или падениях, может привести к болевому шоку и усугублению травмы. Да и тренироваться по полной программе Салах какое-то время не сможет.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:05) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
я не врач, потому может кто и поправит....но плечо - не ноги.разве так на уколах не сыграть? в свое время в знаменитом финале Ливера Хаманн доигрывал вообще с переломом ноги и ведь забил свой пень в серии


как говорил мой преподаватель по электротехнике: *Лучше переГдиДь, чем недоГдиДь*.

мантра непереводимая, поэтому явно дошедшая из глубины веков smile
однако сакральный смысл фразы понятен и доступен на уровне подсознания.

думаю, в случае с Салахом -одни ( журналисты) по привычке по-быстренькому раздули жареную сенсацию.
а другие (врачи) в своих предположениях перестраховались на случай действительно тяжёлого диагноза.

Салаху- здоровьища, он должен быть на Чемпионате Мира !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: dvdw (Сегодня, 11:05) #
  • +2
  •  (2)

Надо чтобы сыграл,это будет правильно
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:50) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
я не врач, потому может кто и поправит....но плечо - не ноги.разве так на уколах не сыграть? в свое время в знаменитом финале Ливера Хаманн доигрывал вообще с переломом ноги и ведь забил свой пень в серии


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.