Мохамед Салах имеет шансы сыграть на ЧМ-2018

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Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах, получивший травму в финале Лиги чемпионов с "Реалом", может успеть восстановиться к чемпионату мира, сообщает пресс-служба Федерации футбола Египта.
Сообщается, что медицинский штаб "Ливерпуля" сделал игроку рентген, который показал растяжение связок плечевого сустава. Врач сборной Египта Мохамед Абу Эль-Эла выразил надежду, что игрок сможет помочь своей национальной команде на мировом первенстве.
Сообщается, что медицинский штаб "Ливерпуля" сделал игроку рентген, который показал растяжение связок плечевого сустава. Врач сборной Египта Мохамед Абу Эль-Эла выразил надежду, что игрок сможет помочь своей национальной команде на мировом первенстве.
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