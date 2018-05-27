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Александр Ерохин не смог закончить тренировку сборной России

Полузащитник сборной России Александр Ерохин во время тренировки на сборе в Австрии получил ушиб стопы. Хавбек не смог начать тренировку в общей группе и ушел в тренажерный зал.

Напомним, команда c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. За день до этого команда Станислава Черчесова в Инсбруке проведет товарищеский матч с Австрией. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ерохин Сборная России
Сегодня, 13:05
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