Александр Ерохин не смог закончить тренировку сборной России

Полузащитник сборной России Александр Ерохин во время тренировки на сборе в Австрии получил ушиб стопы. Хавбек не смог начать тренировку в общей группе и ушел в тренажерный зал.Напомним, команда c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. За день до этого команда Станислава Черчесова в Инсбруке проведет товарищеский матч с Австрией. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.