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Станислав Черчесов: не почувствовал обиды со стороны Глушакова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что из всех игроков, попавших в список 35 игроков, но не поехавших на сбор в Австрию перед чемпионатом мира-2018, он говорил только с полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым.

– После объявления списка 28-ми критики в ваш адрес было немало. Прежде всего это касалось не приглашения Дениса Глушакова.

– Вы это называете "критикой", мы – "обсуждением". Это абсолютно нормально. Не вызвали бы кого-то другого, обсуждали бы другого. По-настоящему же важно то, о чем мы говорили с Глушаковым и на чем мы с ним расстались.

– А на чем вы расстались?

– На том, что ситуация – такая, какая она есть. Он готовится. И если он нам понадобится, то мы его вызовем.

– То есть вы с ним общались точно так же, как перед Кубком конфедераций – с не вызванными Кокориным и Шатовым?

– Да. Но ситуация иная. Кокорин и Шатов тогда не были даже в расширенном списке. Я им позвонил и объяснил, почему их нет в числе приглашенных и что надо делать, чтобы вновь в него попасть. Слова с делом не разошлись: тот же Кокорин был в сборной и отсутствует сейчас, к сожалению, из-за травмы.

– Вы связывались со всеми игроками, кто попал в расширенный список 35-ти, но не поехал на сбор?

– Нет. Я разговаривал только с Денисом. Сам Денис звонил.

– И как сложился разговор? Глушаков вам набрал и спросил: "Саламыч, ты почему меня не вызвал?"

– Нет. Мы дали всем задания. И когда отправили Денису, ему что-то оказалось непонятно. Я сказал: пускай перезвонит мне. Он перезвонил. Мы пообщались – что, почему, зачем.

– Вы почувствовали с его стороны обиду?

– Я – нет.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Глушаков Сборная России
Сегодня, 13:25
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№1 Написал: SVN (Сегодня, 14:04) #
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вы с мутко одинаковые саламыч как две капли.
жаль Бубнов молчит,он бы вас с мутко до слез раздолбал,но видно нашли на него управу.,а все остальные журналисты молчат,один Уткин еще критикует это болото.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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