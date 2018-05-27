Станислав Черчесов: допинг-офицеры не раздражают

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что предчувствовал приезд допинг-офицеров на тренировку команды на сборе в австрийском Нойштифте, которая состоялась в субботу, 26 мая.– Знаете, все-таки чутье меня не подвело. Я, как обычно, с утра потренировался немножко и вдруг мысль: "А где же наши друзья?!" И чуть позже мне говорят: "Приехали!" Я даже с ними с фотографировался!– Абсолютно нет. Другое дело, у нас есть определенные планы, и их приходится менять. Но мы понимаем, что это необходимость. Другой вопрос, зачем приезжать в шесть утра, как иногда случается. Ведь если у тебя правда что-то есть, то оно у тебя останется и в шесть утра, и в девять.Но конкретно сегодня все было солидно и профессионально. Допинг-офицеры приехали в обед, их было немало, сделали все быстро. С нашей стороны тоже нет никаких проблем, мы выполняем пожелания и поручения. Игроки воспринимают спокойно – это такая же наша работа, как матчи или тренировки. В Новогорске мы однажды опоздали на тренировку, потому что допинг-офицер приехал только один!