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Станислав Черчесов: ни разу не ругался с Дзюбой!

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что Алан Дзагоев и Артем Дзюба, по состоянию здоровья пропустившие часть сбора в Нойштифте, смогут набрать форму к контрольному матчу против Австрии, который состоится 30 мая.

– Насколько много потеряли Дзюба и Дзагоев за те дни, что не тренировались?

– Понятно, нюансы есть. Сегодня (в субботу, – Прим. ) Дзюба, кстати, тоже всю работу провел. Алана мы процентов на 15 освободили, чтобы посмотреть, как все будет выглядеть. Что касается его, это повреждение, у Дзюбы – ангина и антибиотики. Это совершенно разные вещи, которые нельзя сравнивать.

– В каком объеме они смогут сыграть с австрийцами?

– Не могу сказать. До австрийцев еще достаточно времени, чтобы Дзюба и Дзагоев подтянулись к своим лучшим кондициям.

– Дзюба всегда много шутит, громко говорит с партнерами. Все ли нормально, нет ли к нему вопросов?

– Вы же все видите на тренировках.

– Нам позволяют смотреть только 20 минут. Может, мы уходим – и вы начинаете на него ругаться.

– А я, честно говоря, с ним вообще никогда не ругался. Ни разу! У каждого свой характер. Работа начинается – мы работаем, заканчивается – мы живые люди.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Дзюба Сборная России
Сегодня, 14:07
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№1 Написал: Жорж Милославский (Сегодня, 14:11) #
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Значит,у вас всё впереди!
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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