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Сергей Силкин: успех в первом матче дает 60-70% того, что сборная выйдет из группы
Бывший главный тренер столичного «Динамо» Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов «Реал» - «Ливерпуль» (3:1), а также рассказал о своих ожиданиях по поводу выступления сборной России на чемпионате мира.
-Можно сказать, что финал Лиги чемпионов был бенефисом Гарета Бейла? Автор двух мячей в ворота «Ливерпуля» появился на поле во втором тайме и, что называется, «пришел, увидел, победил».
- Нет, не думаю. В детстве нас учили, что команда начинается с вратаря. Когда в такой игре вратарь «Ливерпуля» из трех мячей «привозит» своей команде два, о какой победе может идти речь? Ну и, конечно же, травма Салаха сразу «обесточила» английскую команду в атаке. Потому что он хорошо взаимодействует с Мане, и заметно было, что Салаха на поле не хватает. С его уходом напряжение в обороне соперника снялось. Конечно, в «Реале» собраны игроки экстра-класса. Единственное, что могло бы помешать мадридцам — стопроцентная игра соперника и отсутствие у него ошибок. Да, Бэйл вышел и сразу забил. Забил прекрасный гол. Но дай ему еще тысячу раз шанс забить — он больше никогда не забьет такой потрясающий мяч. Но так получилось, что он принял решение бить в такой ситуации, и мяч попал туда, куда нужно. Конечно, этот гол все предопределил. У «Ливерпуля» после этого вообще шансов не было.
-Игрок сборной Египта Мохаммед Салах, которого травмировал Серхио Рамос, по прогнозам египетских врачей, должен восстановиться через две недели и, по всей видимости, сможет сыграть в матче со сборной России.
- Две недели — это оптимальный срок. До начала чемпионата мира как раз остается чуть больше двух недель. Понятно, что тренироваться он сможет, скорее всего, только в сидячем режиме, но, возможно, ему это только пойдет на пользу — сезон был напряженный, он играл почти во всех матчах. Ну а другого варианта нет. Я, например, боялся, что травма будет такая, что он вообще не сможет играть на чемпионате. А то, что он будет участвовать, это хорошо для чемпионата мира. Потому что такие игроки должны участвовать. Чем больше их будет, тем зрелищнее будет турнир. Его сборная наш соперник? Да, но не думаю, что нам так уж нужно опасаться сборной Египта: в «Ливерпуле» Салах играет с другими футболистами. Там игроки, которые всегда могут дать своевременную передачу, в сборной у него таких партнеров нет, да и нет там такой сыгранности.
-Перед чемпионатом мира сборная России встретится с командами Австрии и Турции. Не удивило, что, учитывая наличие в нашей группе двух сборных из арабских стран, Станислав Черчесов и его штаб не выбрали в спарринг-партнеры арабскую команду?
- Нет, это товарищеские матчи — они в сравнение с официальными не идут. Сейчас все команды — и европейские, и не европейские - тренируются и играют по одному принципу. Командная игра везде поставлена: уже нет такого, чтобы кто-то взял мяч и пошел обыгрывать направо и налево всех подряд. Все играют в командный футбол.
- Что должны дать сборной России матчи с австрийцами и турками?
-Это тренировка, это большая нагрузка, чтобы ребята смогли выйти на пик формы к первой встрече. Тут результат особого значения не имеет. Самое главное, чтобы было видно, что на поле выходит команда, что соблюдаются определенные принципы игры.
-Согласны ли вы с отсутствием в сборной Глушакова и Комбарова?
- О формировании состава надо спрашивать тренера. О каким причинам они не вызваны, я не знаю. Но на эти позиции есть другие игроки, не хуже.
- В главную команды впервые был вызван динамовец Александр Ташаев. Как считаете, попадет он в окончательную заявку сборной?
-Посмотрим. Понятно, что Ташаев пока не является футболистом основного состава сборной, но он мог бы стать игроком ключевого момента, выйдя на замену. У него немало хороших качеств: он быстрый, напористый, может обыграть, в штрафную войти. Думаю, если будет у него шанс на 15-20 минут, он может принести пользу. Такие игроки нужны. Для того чтобы можно было как-то повлиять на игру: что-то изменить, что-то добавить, что-то обострить. Вызов в сборную Ташаев своей игрой заслужил.
-Как считаете, на чемпионате мира выйдем из группы?
-Я даже об этом не думаю. Есть конкретная первая игра — очень важно в любом турнире хорошо сыграть первый матч. Это практически дает 60-70 % того, что команда выйдет из группы. Но если уж первую игру в нашей подгруппе не выигрывать, то у кого нам вообще выигрывать?
-Можно сказать, что финал Лиги чемпионов был бенефисом Гарета Бейла? Автор двух мячей в ворота «Ливерпуля» появился на поле во втором тайме и, что называется, «пришел, увидел, победил».
- Нет, не думаю. В детстве нас учили, что команда начинается с вратаря. Когда в такой игре вратарь «Ливерпуля» из трех мячей «привозит» своей команде два, о какой победе может идти речь? Ну и, конечно же, травма Салаха сразу «обесточила» английскую команду в атаке. Потому что он хорошо взаимодействует с Мане, и заметно было, что Салаха на поле не хватает. С его уходом напряжение в обороне соперника снялось. Конечно, в «Реале» собраны игроки экстра-класса. Единственное, что могло бы помешать мадридцам — стопроцентная игра соперника и отсутствие у него ошибок. Да, Бэйл вышел и сразу забил. Забил прекрасный гол. Но дай ему еще тысячу раз шанс забить — он больше никогда не забьет такой потрясающий мяч. Но так получилось, что он принял решение бить в такой ситуации, и мяч попал туда, куда нужно. Конечно, этот гол все предопределил. У «Ливерпуля» после этого вообще шансов не было.
-Игрок сборной Египта Мохаммед Салах, которого травмировал Серхио Рамос, по прогнозам египетских врачей, должен восстановиться через две недели и, по всей видимости, сможет сыграть в матче со сборной России.
- Две недели — это оптимальный срок. До начала чемпионата мира как раз остается чуть больше двух недель. Понятно, что тренироваться он сможет, скорее всего, только в сидячем режиме, но, возможно, ему это только пойдет на пользу — сезон был напряженный, он играл почти во всех матчах. Ну а другого варианта нет. Я, например, боялся, что травма будет такая, что он вообще не сможет играть на чемпионате. А то, что он будет участвовать, это хорошо для чемпионата мира. Потому что такие игроки должны участвовать. Чем больше их будет, тем зрелищнее будет турнир. Его сборная наш соперник? Да, но не думаю, что нам так уж нужно опасаться сборной Египта: в «Ливерпуле» Салах играет с другими футболистами. Там игроки, которые всегда могут дать своевременную передачу, в сборной у него таких партнеров нет, да и нет там такой сыгранности.
-Перед чемпионатом мира сборная России встретится с командами Австрии и Турции. Не удивило, что, учитывая наличие в нашей группе двух сборных из арабских стран, Станислав Черчесов и его штаб не выбрали в спарринг-партнеры арабскую команду?
- Нет, это товарищеские матчи — они в сравнение с официальными не идут. Сейчас все команды — и европейские, и не европейские - тренируются и играют по одному принципу. Командная игра везде поставлена: уже нет такого, чтобы кто-то взял мяч и пошел обыгрывать направо и налево всех подряд. Все играют в командный футбол.
- Что должны дать сборной России матчи с австрийцами и турками?
-Это тренировка, это большая нагрузка, чтобы ребята смогли выйти на пик формы к первой встрече. Тут результат особого значения не имеет. Самое главное, чтобы было видно, что на поле выходит команда, что соблюдаются определенные принципы игры.
-Согласны ли вы с отсутствием в сборной Глушакова и Комбарова?
- О формировании состава надо спрашивать тренера. О каким причинам они не вызваны, я не знаю. Но на эти позиции есть другие игроки, не хуже.
- В главную команды впервые был вызван динамовец Александр Ташаев. Как считаете, попадет он в окончательную заявку сборной?
-Посмотрим. Понятно, что Ташаев пока не является футболистом основного состава сборной, но он мог бы стать игроком ключевого момента, выйдя на замену. У него немало хороших качеств: он быстрый, напористый, может обыграть, в штрафную войти. Думаю, если будет у него шанс на 15-20 минут, он может принести пользу. Такие игроки нужны. Для того чтобы можно было как-то повлиять на игру: что-то изменить, что-то добавить, что-то обострить. Вызов в сборную Ташаев своей игрой заслужил.
-Как считаете, на чемпионате мира выйдем из группы?
-Я даже об этом не думаю. Есть конкретная первая игра — очень важно в любом турнире хорошо сыграть первый матч. Это практически дает 60-70 % того, что команда выйдет из группы. Но если уж первую игру в нашей подгруппе не выигрывать, то у кого нам вообще выигрывать?
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