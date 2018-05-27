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Ахмед Муса освободил 40 заключенных в родной Нигерии

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса, проведший вторую часть сезона на правах аренды в ЦСКА, освободил 40 заключенных тюрьмы в нигерийском городе Кано. Муса в священный месяц Рамадан решил помочь своим соотечественникам, отбывавшим заключение из-за неспособности погасить долги. Нападающий выплатил долги 40 человек, в результате чего те были выпущены на свободу. Кадры, на которых футболист подписывает необходимые бумаги, уже появились в Сети.

Партнер Мусы по сборной Нигерии Шеху Абдуллахи также принял участие в этой благотворительной акции.

Sportinglife.ng также сообщает о том, что Муса пожертвовал продукты и деньги для необеспеченных слоев населения Кано.

Sport24
Теги: Муса
Сегодня, 16:11
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№1 Написал: Fen (Сегодня, 17:56) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Достойно уважения
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
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