Марио Фернандес: мы профессионалы, травму Салаха не обсуждаем

Защитник сборной Росси Марио Фернандес после очередной тренировки на сборе в Австрии ответил на вопросы журналистов.- Уже лучше. Многое понимаю, начинаю говорить, помогает в работе.- Большинство. Когда не понимаю Паулино помогает.- Ни за кого не болел. Просто смотрел и получил хорошие впечатления.- Мы профессионалы, мы эту тему не обсуждаем.- Как решит тренер.