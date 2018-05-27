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Марио Фернандес: мы профессионалы, травму Салаха не обсуждаем

Защитник сборной Росси Марио Фернандес после очередной тренировки на сборе в Австрии ответил на вопросы журналистов.

- Как у вас с русским языком?

- Уже лучше. Многое понимаю, начинаю говорить, помогает в работе.

- Все понимаете, что говорит тренер?

- Большинство. Когда не понимаю Паулино помогает.

- Смотрели финал Лиги Чемпионов? За кого болели?

- Ни за кого не болел. Просто смотрел и получил хорошие впечатления.

- Салах?

- Мы профессионалы, мы эту тему не обсуждаем.

- Вы уже понимаете на какой позиции будете играть?

- Как решит тренер.

Sport24
Теги: Фернандес Салах
Сегодня, 18:50
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