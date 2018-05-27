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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Марио Фернандес: мы профессионалы, травму Салаха не обсуждаем
Защитник сборной Росси Марио Фернандес после очередной тренировки на сборе в Австрии ответил на вопросы журналистов.
- Как у вас с русским языком?
- Уже лучше. Многое понимаю, начинаю говорить, помогает в работе.
- Все понимаете, что говорит тренер?
- Большинство. Когда не понимаю Паулино помогает.
- Смотрели финал Лиги Чемпионов? За кого болели?
- Ни за кого не болел. Просто смотрел и получил хорошие впечатления.
- Салах?
- Мы профессионалы, мы эту тему не обсуждаем.
- Вы уже понимаете на какой позиции будете играть?
- Как решит тренер.
Sport24
- Как у вас с русским языком?
- Уже лучше. Многое понимаю, начинаю говорить, помогает в работе.
- Все понимаете, что говорит тренер?
- Большинство. Когда не понимаю Паулино помогает.
- Смотрели финал Лиги Чемпионов? За кого болели?
- Ни за кого не болел. Просто смотрел и получил хорошие впечатления.
- Салах?
- Мы профессионалы, мы эту тему не обсуждаем.
- Вы уже понимаете на какой позиции будете играть?
- Как решит тренер.
Sport24
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