В Петербурге открыт мемориал в память о родоначальнике российского футбола

Церемония открытия мемориальной доски в память о родоначальнике российского футбола Георгии Дюперроне состоялась в Санкт-Петербурге.На мероприятии присутствовали президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Анатолий Турчак, а также тренер "Зенита-2" Константин Зырянов."Сегодня в день рождения Петербурга мы открываем эту очень важную, нужную и очень правильную мемориальную доску. Господин Дюперрон действительно был основателем нашего футбола.В течение 12 лет он являлся представителем России в Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и возглавлял федерацию футбола нашей страны", — заявил Турчак.