Мохамед Салах, скорее всего, пропустит матч против сборной Уругвая

Нападающий сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамед Салах не сыграет в первом матче чемпионата мира-2018, сообщает Al-Youm Al-Sabia."Фараоны" 15 июня в Екатеринбурге сыграют против Уругвая.