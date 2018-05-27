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Мохамед Салах, скорее всего, пропустит матч против сборной Уругвая

Нападающий сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамед Салах не сыграет в первом матче чемпионата мира-2018, сообщает Al-Youm Al-Sabia.

"Фараоны" 15 июня в Екатеринбурге сыграют против Уругвая.
Теги: Салах Сборная Египта
Сегодня, 16:08
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№1 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 16:14) #
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Давайте и с нами пусть тогда пропустить
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
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