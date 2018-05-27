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Адвокат Родченкова: многие спортивные организации заметают под ковер мошенничество России

Адвокат осведомителя ВАДА Григория Родченкова Джим Уолден выразил возмущение тем, что ФИФА закрыло дело по поводу возможного применения допинга российскими футболистами. По его словам, организация закрыла глаза на мошенничество.

"Я пришел к выводу, что многие международные спортивные организации по разным причинам отказываются проводить осмысленные расследования и желают замести под ковер мошенничество России с допингом. ФИФА – среди них. Эта ситуация никогда не улучшится, а чистые спортсмены никогда не будут защищены, если только Конгресс США не примет закон об уголовном преследовании за допинговое мошенничество на международных соревнованиях. Я продолжу убеждать Конгресс в необходимости этого", – цитирует Inside the Game Уолдена.
Сегодня, 18:26
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7
(4)
№7 Написал: Axreniks (Сегодня, 19:50) #
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  •  (3)

Для кого такого рода новости? Наверное для дебилов. Думающие люди во всех странах ,из этого всего сделали правильный вывод -
ФИФА не прогнулись,как МОК ! Молодцы ФИФА и УЕФА!
Регистрация: 24.05.2018 [жалоба]
№6 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 19:28) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Совсем долбонутые - смысл в допинге когда мы на 66 месте в рейтинге


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№5 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 19:26) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Динамо» М
не на того новичком прыснули
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:52) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Конгресс Пиндостана -высшая судебная инстанция. Мы поняли.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:49) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Сказал "адвокат дьявола".
В суде нужно было всё доказывать а не бегать по различным конгрессам, а в суде твой свидетель очень жидко обделался.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 18:43) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Я продолжу убеждать Конгресс в необходимости этого
Конгресс США и честность - несовместимые понятия.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:28) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
я пришел к выводу, что кто-то не боится честного суда.а ведь он будет


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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