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Юрий Ковтун: мне кажется, Рамос не нарушал правила

Бывший защитник "Спартака" и сборной России Юрий Ковтун отметил, что эпизод, в котором нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах получил травму плеча в борьбе с защитником "Реала" Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов (мадридцы победили - 3:1), был игровым.

- Виноват ли Рамос в травме Салаха?

- Мне показалось, что в том моменте испанец не нарушал правила. Эпизод вышел динамичным. Случается, что игрок не хочет нанести повреждение, но идет борьба. Получился стык и Рамос потянул Салаха за собой. Было уже невозможно как-то сгруппироваться - и египтянин неудачно упал.

- Показалось, что Рамос зажал руку соперника и навалился на нее. Это не фол?

- В матчах такого уровня всегда жесткий футбол. Да, захват был, но это игровой момент. Не думаю, что Рамос сделал это специально. Показалось, что все случилось спонтанно.

- То есть действия Рамоса оправданы?

- Конечно. Они вместе шли в единоборство, просто вышло такое падение. Таких много в любой встрече. Здесь просто имеет место несчастный случай.

- Рамос ломает далеко не первого футболиста. Можно ли назвать его грубым защитником?

- Наверное. Он много играет на публику. В любом спорном эпизоде действует напоказ, это бросается в глаза.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ковтун Рамос
Сегодня, 19:24
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5
(1)
№5 Написал: SVN (Сегодня, 19:59) #
  • -1
  •  (1)

«В свое время нынешний тренер Милана» Дженнаро Гаттузо сказал: «Реал» может выигрывать Лигу Чемпионов каждый год, но пока он целиком и полностью состоит из таких потешных клоунов, как Рамос — уважать этот клуб не будет никто.»
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 19:55) #
  • -1
  •  (1)
online

Если бы это был Белатор....то это бы был отличный перевод на великолепный захват на болевой....но это же футбол ....при чём ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ....однозначно преднамеренно.... Салах полкоманды для Ливерпуля на сегодня....и тактика строилась под него,Реал это знал и убрать его ....это пол победы....Рамос это сделал.....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 19:48) #
  • -1
  •  (5)

и Палыч Рамоса хвалит,все эти игроки-тренеры которые любят вот такую мерзость в спорте. Рамоса дисквалифицировать бы матчей на 5......но этого не будет,даже кариусу в лицо долбанул,ну да футбол для этих деятелей не футбол,а бокс,дзюдо,самбо.
а ведь была мечта,что будет супер матч,на выходе 30 минут футбол был интересен,а потом бац,и все закончилось.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Alter ego (Сегодня, 19:34) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Разве ж это захват? - сказал старый костолом..
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 19:34) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Зато Юра..мягкий и пушистый! Очень вежливый был...АГА.
Азовская школа Донского футбола.

Имя КОФТУН-одно время было нарицательным...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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