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Ростов-на-Дону Ахмат
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Юрий Ковтун: мне кажется, Рамос не нарушал правила
Бывший защитник "Спартака" и сборной России Юрий Ковтун отметил, что эпизод, в котором нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах получил травму плеча в борьбе с защитником "Реала" Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов (мадридцы победили - 3:1), был игровым.
- Виноват ли Рамос в травме Салаха?
- Мне показалось, что в том моменте испанец не нарушал правила. Эпизод вышел динамичным. Случается, что игрок не хочет нанести повреждение, но идет борьба. Получился стык и Рамос потянул Салаха за собой. Было уже невозможно как-то сгруппироваться - и египтянин неудачно упал.
- Показалось, что Рамос зажал руку соперника и навалился на нее. Это не фол?
- В матчах такого уровня всегда жесткий футбол. Да, захват был, но это игровой момент. Не думаю, что Рамос сделал это специально. Показалось, что все случилось спонтанно.
- То есть действия Рамоса оправданы?
- Конечно. Они вместе шли в единоборство, просто вышло такое падение. Таких много в любой встрече. Здесь просто имеет место несчастный случай.
- Рамос ломает далеко не первого футболиста. Можно ли назвать его грубым защитником?
- Наверное. Он много играет на публику. В любом спорном эпизоде действует напоказ, это бросается в глаза.
"Спорт-Экспресс"
- Виноват ли Рамос в травме Салаха?
- Мне показалось, что в том моменте испанец не нарушал правила. Эпизод вышел динамичным. Случается, что игрок не хочет нанести повреждение, но идет борьба. Получился стык и Рамос потянул Салаха за собой. Было уже невозможно как-то сгруппироваться - и египтянин неудачно упал.
- Показалось, что Рамос зажал руку соперника и навалился на нее. Это не фол?
- В матчах такого уровня всегда жесткий футбол. Да, захват был, но это игровой момент. Не думаю, что Рамос сделал это специально. Показалось, что все случилось спонтанно.
- То есть действия Рамоса оправданы?
- Конечно. Они вместе шли в единоборство, просто вышло такое падение. Таких много в любой встрече. Здесь просто имеет место несчастный случай.
- Рамос ломает далеко не первого футболиста. Можно ли назвать его грубым защитником?
- Наверное. Он много играет на публику. В любом спорном эпизоде действует напоказ, это бросается в глаза.
"Спорт-Экспресс"
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