Юрий Ковтун: мне кажется, Рамос не нарушал правила

Бывший защитник "Спартака" и сборной России Юрий Ковтун отметил, что эпизод, в котором нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах получил травму плеча в борьбе с защитником "Реала" Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов (мадридцы победили - 3:1), был игровым.- Мне показалось, что в том моменте испанец не нарушал правила. Эпизод вышел динамичным. Случается, что игрок не хочет нанести повреждение, но идет борьба. Получился стык и Рамос потянул Салаха за собой. Было уже невозможно как-то сгруппироваться - и египтянин неудачно упал.- В матчах такого уровня всегда жесткий футбол. Да, захват был, но это игровой момент. Не думаю, что Рамос сделал это специально. Показалось, что все случилось спонтанно.- Конечно. Они вместе шли в единоборство, просто вышло такое падение. Таких много в любой встрече. Здесь просто имеет место несчастный случай.- Наверное. Он много играет на публику. В любом спорном эпизоде действует напоказ, это бросается в глаза.