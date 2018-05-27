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Александр Алаев: в России будет лучший в истории чемпионат мира

И.о. президента РФС Александр Алаев после конференции организации поделился ожиданиями от ЧМ-2018.

— Сегодня на конференции были представители УЕФА и ФИФА. О чем успели пообщаться с ними?

— Мы с ними постоянно на связи, у нас очень хорошие отношения с УЕФА и ФИФА. Ежедневно общаемся по всему спектру вопросов. И сегодня в очередной раз обсудили приближение чемпионата мира.

— Какие у вас ощущения в преддверии старта?

— У меня ощущение, что Россия готова. Я не сомневаюсь, что это будет лучший в истории чемпионат мира.

— Страна и организаторы готова. А команда?

— Команда готовится. И она будет готова.

— Задачи не корректировались?

— Мы их озвучивали, они не корректировались. Радует, что закрыта допинговая история, рады, что все ребята в строю. Они работают в спокойной обстановке. Мы понимаем всю ответственность и не хотели бы лишний раз поднимать эту тему. Все всё прекрасно понимают.

РФС
Теги: Алаев
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