Александр Алаев: в России будет лучший в истории чемпионат мира

И.о. президента РФС Александр Алаев после конференции организации поделился ожиданиями от ЧМ-2018.— Мы с ними постоянно на связи, у нас очень хорошие отношения с УЕФА и ФИФА. Ежедневно общаемся по всему спектру вопросов. И сегодня в очередной раз обсудили приближение чемпионата мира.— У меня ощущение, что Россия готова. Я не сомневаюсь, что это будет лучший в истории чемпионат мира.— Команда готовится. И она будет готова.— Мы их озвучивали, они не корректировались. Радует, что закрыта допинговая история, рады, что все ребята в строю. Они работают в спокойной обстановке. Мы понимаем всю ответственность и не хотели бы лишний раз поднимать эту тему. Все всё прекрасно понимают.