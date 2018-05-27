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Жителям центра Сочи рекомендуют отказаться от личного транспорта в дни ЧМ-2018
Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр заявил, что в связи с проведением Фестиваля болельщиков ФИФА район морского порта на период проведения ЧМ-2018 станет пешеходным.
На площади Южного мола, которая сможет принимать до 10 тысяч зрителей одновременно, планируется транслирование матчей турнира, а также пройдут концерты мировых звезд и российских артистов.
"Весь квадрат в районе Морпорта будет пешеходным на полтора месяца – с 1 июня по 16 июля. Автолюбителям необходимо заранее продумывать маршруты объезда. Рекомендуется вообще на это время отказаться от личного транспорта и пользоваться общественным", – сказал Бауэр.
По его словам, исключение сделают только для свадебных кортежей. К центральному ЗАГСу проезд обеспечат только одной машине с новобрачными. Пропуск необходимо получить заранее, позвонив по горячей линии департамента транспорта администрации города.
Официальный сайт администрации Сочи
На площади Южного мола, которая сможет принимать до 10 тысяч зрителей одновременно, планируется транслирование матчей турнира, а также пройдут концерты мировых звезд и российских артистов.
"Весь квадрат в районе Морпорта будет пешеходным на полтора месяца – с 1 июня по 16 июля. Автолюбителям необходимо заранее продумывать маршруты объезда. Рекомендуется вообще на это время отказаться от личного транспорта и пользоваться общественным", – сказал Бауэр.
По его словам, исключение сделают только для свадебных кортежей. К центральному ЗАГСу проезд обеспечат только одной машине с новобрачными. Пропуск необходимо получить заранее, позвонив по горячей линии департамента транспорта администрации города.
Официальный сайт администрации Сочи
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