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Жителям центра Сочи рекомендуют отказаться от личного транспорта в дни ЧМ-2018

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр заявил, что в связи с проведением Фестиваля болельщиков ФИФА район морского порта на период проведения ЧМ-2018 станет пешеходным.

На площади Южного мола, которая сможет принимать до 10 тысяч зрителей одновременно, планируется транслирование матчей турнира, а также пройдут концерты мировых звезд и российских артистов.

"Весь квадрат в районе Морпорта будет пешеходным на полтора месяца – с 1 июня по 16 июля. Автолюбителям необходимо заранее продумывать маршруты объезда. Рекомендуется вообще на это время отказаться от личного транспорта и пользоваться общественным", – сказал Бауэр.

По его словам, исключение сделают только для свадебных кортежей. К центральному ЗАГСу проезд обеспечат только одной машине с новобрачными. Пропуск необходимо получить заранее, позвонив по горячей линии департамента транспорта администрации города.

Официальный сайт администрации Сочи
Сегодня, 20:47
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№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 21:09) #
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  •  (2)
online

ВООБЩЕ нужно ....не выходить из квартир и домов....потому что наполнение .....Гвардии Путина...превысит ...количество...жителей...вот и думай ...какой это ПРАЗДНИК....ФУТБОЛА.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: grisha (Сегодня, 21:02) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Скажите спасибо, что в наручниках не отправили на Колыму - радуйтесь
У путина праздник футбола ))))))))))))))))))))))))
Умерших во время праздника будут складывать в домашние холодильники по месту прописки )))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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