Жителям центра Сочи рекомендуют отказаться от личного транспорта в дни ЧМ-2018

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр заявил, что в связи с проведением Фестиваля болельщиков ФИФА район морского порта на период проведения ЧМ-2018 станет пешеходным.На площади Южного мола, которая сможет принимать до 10 тысяч зрителей одновременно, планируется транслирование матчей турнира, а также пройдут концерты мировых звезд и российских артистов."Весь квадрат в районе Морпорта будет пешеходным на полтора месяца – с 1 июня по 16 июля. Автолюбителям необходимо заранее продумывать маршруты объезда. Рекомендуется вообще на это время отказаться от личного транспорта и пользоваться общественным", – сказал Бауэр.По его словам, исключение сделают только для свадебных кортежей. К центральному ЗАГСу проезд обеспечат только одной машине с новобрачными. Пропуск необходимо получить заранее, позвонив по горячей линии департамента транспорта администрации города.