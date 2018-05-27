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Станислав Черчесов: в футбольных вопросах Мутко большой авторитет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о взаимодействии с Виталием Мутко.

"Мы с Виталий Леонтьичем общаемся напрямую. Когда есть желание – звоню. Ни разу не было, чтобы он не ответил или не перезвонил. В футбольных вопросах он большой авторитет. Ведь он уже управлял и клубом, и лигой. К тому же мы обсуждаем больше ситуацию в целом и какие-то стратегические моменты. Кого вызывать или не вызывать – таких разговоров не бывает. Надо отдать должное, он реально смотрит много футбола, – цитирует Черчесова Р-Спорт.
Теги: Черчесов Мутко
Сегодня, 21:48
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№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Надавил авторитетом, и бац... спартак чемпион. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:58) #
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online

Два авторитета наконец -то повстречались. Родственные души можно сказать соединились, господа. Ужас.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: grisha (Сегодня, 21:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Гуру ёпт.

Интересен не этот конкретный гуру, а тот казёл, кто таких гурей ставит
И как бы узнать фамилиё хозяина этих гурей ?
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: est Нарва (Сегодня, 21:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
КУКУШКА ХВАЛИТ ПЕТУХА
Регистрация: 1.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 21:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
теперь понятно на что наша сборная при черчесове претендует?
привет, айн рэнд

он перезванивает - он авторитет в футболе
он смотрит много футбола - он авторитет в футболе
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
О да! Гуру ёпт.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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