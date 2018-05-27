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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Александр Зуев перешел в "Ростов" (7)
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Станислав Черчесов: в футбольных вопросах Мутко большой авторитет
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о взаимодействии с Виталием Мутко.
"Мы с Виталий Леонтьичем общаемся напрямую. Когда есть желание – звоню. Ни разу не было, чтобы он не ответил или не перезвонил. В футбольных вопросах он большой авторитет. Ведь он уже управлял и клубом, и лигой. К тому же мы обсуждаем больше ситуацию в целом и какие-то стратегические моменты. Кого вызывать или не вызывать – таких разговоров не бывает. Надо отдать должное, он реально смотрит много футбола, – цитирует Черчесова Р-Спорт.
"Мы с Виталий Леонтьичем общаемся напрямую. Когда есть желание – звоню. Ни разу не было, чтобы он не ответил или не перезвонил. В футбольных вопросах он большой авторитет. Ведь он уже управлял и клубом, и лигой. К тому же мы обсуждаем больше ситуацию в целом и какие-то стратегические моменты. Кого вызывать или не вызывать – таких разговоров не бывает. Надо отдать должное, он реально смотрит много футбола, – цитирует Черчесова Р-Спорт.
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