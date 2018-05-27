Марк Бартра заменит Карвахаля в заявке сборной Испании на ЧМ-2018

Защитник "Бетиса" Марк Бартра заменит Дани Карвахаля в заявке сборной Испании на ЧМ-2018.Карвахаль получил травму в финальном матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:1) и был заменен в первом тайме.Ранее стало известно, что предварительный диагноз Карвахаля – мышечная травма задней поверхности бедра. Велика вероятность, что он не успеет восстановиться к старту чемпионата мира.