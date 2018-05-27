Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26635
Mузыка 5714
Ситуация на юго-востоке Украины 119360
Политика и события в стране и мире 4123
Баги сайта и форума 549
Отдых в Крыму. 179
Курилка 1521
Зенит 104576

Новости партнеров

Марк Бартра заменит Карвахаля в заявке сборной Испании на ЧМ-2018

Защитник "Бетиса" Марк Бартра заменит Дани Карвахаля в заявке сборной Испании на ЧМ-2018.

Карвахаль получил травму в финальном матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:1) и был заменен в первом тайме.

Ранее стало известно, что предварительный диагноз Карвахаля – мышечная травма задней поверхности бедра. Велика вероятность, что он не успеет восстановиться к старту чемпионата мира.

Marca
Теги: Карвахаль Бартра Сборная Испании
Вчера, 22:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.