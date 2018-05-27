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Близкий друг Салаха: слава богу, растяжение! Мохамед восстановится за три недели

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах успеет восстановиться к ЧМ-2018.

Близкий друг футболиста Али Мажар сообщил, что восстановление Салаха займет три недели.

"Слава богу! Это просто растяжение, он вернется на поле в течение трех недель", – написал Мажар в фэйсбуке.
Теги: Салах Чемпионат Мира
Вчера, 22:30
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7
(0)
№7 Написал: yuri спб (Вчера, 23:31) #
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online

Херня какая-то. При растяжении обезболивающие и заморозка всегда помогают.

Действительно. Сначала был вывих , когда рука вывернута в не естественном положении, потом был разрыв связок , а теперь лишь растяжение . Завтра окажется что просто синяк. А в итоге - сильнейшее психологическое расстройство , кровавый испуг . Должен отойти к ЧМ.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: SVN (Вчера, 23:29) #
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online

Защитник «Реала» Серхио Рамос пожелал здоровья нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.

В финале Лиги чемпионов египтянин получил травму плеча после столкновения с Рамосом и был заменен.

«Иногда футбол показывает свою хорошую сторону, иногда плохую, – написал в Твиттере Рамос. – Но прежде всего мы коллеги-профессионалы. Скорейшего выздоровления, Салах. Будущее ждет тебя», – написал Рамос.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: sumzzz Калининград (Вчера, 23:27) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Херня какая-то. При растяжении обезболивающие и заморозка всегда помогают.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: SVN (Вчера, 23:23) #
  • -4
  •  (4)
online

Европейский союз дзюдо прокомментировал эпизод с защитником «Реала» Серхио Рамосом и нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, который произошел в финале Лиги чемпионов.

В первой половине встречи египтянин получил травму плеча и был заменен после столкновения с капитаном мадридской команды.

«Такой захват руки запрещен в дзюдо, но в футболе достаточно хорош, чтобы выиграть Лигу чемпионов», – сообщили в Европейском союзе дзюдо.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: avnik море (Вчера, 23:07) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пересмотрев некоторые эпизоды этого матча, вынужден извиниться - мы наблюдали слив Салахом (в содружестве с Рамосом) и кипером Ливера - этого матча... Замечательное было представление... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: grisha (Вчера, 22:49) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: P.V.
Аллах Акбар

Куяк вам в жопак - исторически и навсегда
Есть вариант Осёл в жопак
Можешь выбрать верблюда - мы добрые к животным , но не слабые
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: P.V. МОбл (Вчера, 22:47) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Аллах Акбар
Акбар Салах


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
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