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Ринат Дасаев: не сомневаюсь в выходе нашей сборной из группы

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем чемпионате мира.

"Я думаю, прежде всего, мы должны выйти из группы. И я не сомневаюсь, что мы выйдем. А дальше все зависит от соперника. Наши ребята обладают достаточным классом чтобы обыграть почти любого соперника. Кокорин, Смолов, Кузяев. Все они должны показать себя на мундиале", - цитирует Дасаева Sputnik.

Чемпионат мира в России состоится с 14 июня по 15 июля.
Теги: Дасаев Чемпионат Мира
Сегодня, 09:39
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№1 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 10:14) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Кокорин, Смолов, Кузяев. Все они должны показать себя на мундиале", - цитирует Дасаева Sputnik.
flushed Или Дасаев в очередном запое или интервью годичной давности. Каким боком в сборной травмированный Кокорин?
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
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