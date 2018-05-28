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Ринат Дасаев: не сомневаюсь в выходе нашей сборной из группы
Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем чемпионате мира.
"Я думаю, прежде всего, мы должны выйти из группы. И я не сомневаюсь, что мы выйдем. А дальше все зависит от соперника. Наши ребята обладают достаточным классом чтобы обыграть почти любого соперника. Кокорин, Смолов, Кузяев. Все они должны показать себя на мундиале", - цитирует Дасаева Sputnik.
Чемпионат мира в России состоится с 14 июня по 15 июля.
"Я думаю, прежде всего, мы должны выйти из группы. И я не сомневаюсь, что мы выйдем. А дальше все зависит от соперника. Наши ребята обладают достаточным классом чтобы обыграть почти любого соперника. Кокорин, Смолов, Кузяев. Все они должны показать себя на мундиале", - цитирует Дасаева Sputnik.
Чемпионат мира в России состоится с 14 июня по 15 июля.
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