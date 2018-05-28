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Антон Миранчук: Акинфеев и Смолов - лидеры сборной

Полузащитник "Локомотива" рассказал об атмосфере в сборной России.

"В команде прекрасная атмосфера. Лидерами сборной считаю Игоря Акинфеева и Федю Смолова. В плане юмора и статуса души компании у нас есть Артем Дзюба. Сергей Игнашевич выступает человеком, который каждому может что то подсказать с высоты своего опыта", - цитируют Миранчука Известия
Теги: Миранчук Смолов Акинфеев
Сегодня, 11:44
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№2 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 13:08) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Kytarba,
дурак,кого интересно интересует куда и с кем ты идешь? Ты обычный пустобрех и хвастун и не более того stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 12:19) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Химки»
Полное вью о Дзюбе такое_Вы впервые оказались в одном составе с Артемом Дзюбой, который обладает репутацией главного балагура в любой команде. Уже прочувствовали на себе его манеру общения?

–" На самом деле от него всегда слышны какие-то байки или смешные истории. Он очень смешной парень. Круто, что он с нами, такие ребята нужны в команде. "
Было когда то дело от Дзюбы_"Миранчук я тебя поймаю" СМИ любит такие вещи публиковать,еще бы, знает же своих читателей))
я иду на два матча в Сочи Испания -Португалия 15 июня, Серхио Рамос против Рональду)) и на Германия- Швеция 23 июня.ну а Перу -Австралия 28 числа посмотрю по ТВ и конечно буду на 1/4- 7 июля,правда билеты пока на этот матч не имею(
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
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