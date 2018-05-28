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Алан Дзагоев советует Головину уезжать в Европу сразу после ЧМ-2018
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что часто рекомендует своему одноклубнику Александру Головину как можно скорее уезжать за границу.
"Во многих аспектах Головин мне напоминает самого себя в молодости. Поэтому я часто говорю ему: "Саша, уезжай".
Тут без лишних слов всё ясно: нужно уезжать, однозначно. Уже сейчас, после Чемпионата мира. И, я уверен, головин созрел для переезда", - цитирует Дзагоева Чемпионат
"Во многих аспектах Головин мне напоминает самого себя в молодости. Поэтому я часто говорю ему: "Саша, уезжай".
Тут без лишних слов всё ясно: нужно уезжать, однозначно. Уже сейчас, после Чемпионата мира. И, я уверен, головин созрел для переезда", - цитирует Дзагоева Чемпионат
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