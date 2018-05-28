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Алан Дзагоев советует Головину уезжать в Европу сразу после ЧМ-2018

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что часто рекомендует своему одноклубнику Александру Головину как можно скорее уезжать за границу.

"Во многих аспектах Головин мне напоминает самого себя в молодости. Поэтому я часто говорю ему: "Саша, уезжай".

Тут без лишних слов всё ясно: нужно уезжать, однозначно. Уже сейчас, после Чемпионата мира. И, я уверен, головин созрел для переезда", - цитирует Дзагоева Чемпионат
Теги: Дзагоев Головин
Сегодня, 12:48
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7
(5)
№7 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 14:00) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
советчик кстати умен не по годам, laughing
скажу прямо - Футбольный Колумб однако)))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: grisha (Сегодня, 13:56) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FC VOLGA
Если и менять ЦСКА ,то только на постоянного участника лиги чемпионов из первых четырех топ лиг.

))))))))))))))))))))))
Его даже вьетнамцы не купят за пять ракушек
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: Анатолий Ctkbdthcnjd (Сегодня, 13:43) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Да кому он там нужен
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
№4 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 13:29) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Волга НН»
Если и менять ЦСКА ,то только на постоянного участника лиги чемпионов из первых четырех топ лиг.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№3 Написал: ТриНити (Сегодня, 13:18) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
...в Ювентус))) Помнится, одна "звезда" рукожопая туда уже очень уехала))
Головин неплох, но он не только нестабилен... 5 последних матчей посмотрите? 1 - феерия, в остальных - как на поле его нет!
В этом он со збагоевым-то и схож. "Голова - Бетховена, а в голове - х*евина"


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Бог трешечку любит
Регистрация: 27.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 13:13) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Да хрен кто с нашего чемпа уедет, покуда будут такие зарплаты платить и гарантировать место в старте за паспорт....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 13:04) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Все правильно. Пока не увяз в этом болоте
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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