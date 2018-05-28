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Восстановление Дани Карвахаля займет 2-3 недели, он может поехать на ЧМ-2018
Защитник "Реала" и сборной Испании Дани Карвахаль получил травму в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
Как сообщает Mundo Deportivo, по итогам осмотра испанцу поставили диагноз - мышечная травма задней поверхности правого бедра. Срок восстановления составит от 2 до 3 недель.
Сборная Испании встретится с командой Португалии на ЧМ-2018 уже через 19 дней – 15 июня испанцы сыграют с португальцами на стадионе в Сочи. Теперь главному тренеру испанской сборной Хулену Лопетеги предстоит принять решение, брать ли Карвахаля на турнир или же вызвать в команду одного из резервных игроков.
Как утверждает издание Marca, Лопетеги не собирается отказываться от Карвахаля. В постоянном контакте с футболистом находится врач сборной Испании Оскар Селада.
Как сообщает Mundo Deportivo, по итогам осмотра испанцу поставили диагноз - мышечная травма задней поверхности правого бедра. Срок восстановления составит от 2 до 3 недель.
Сборная Испании встретится с командой Португалии на ЧМ-2018 уже через 19 дней – 15 июня испанцы сыграют с португальцами на стадионе в Сочи. Теперь главному тренеру испанской сборной Хулену Лопетеги предстоит принять решение, брать ли Карвахаля на турнир или же вызвать в команду одного из резервных игроков.
Как утверждает издание Marca, Лопетеги не собирается отказываться от Карвахаля. В постоянном контакте с футболистом находится врач сборной Испании Оскар Селада.
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