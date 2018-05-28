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Восстановление Дани Карвахаля займет 2-3 недели, он может поехать на ЧМ-2018

Защитник "Реала" и сборной Испании Дани Карвахаль получил травму в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

Как сообщает Mundo Deportivo, по итогам осмотра испанцу поставили диагноз - мышечная травма задней поверхности правого бедра. Срок восстановления составит от 2 до 3 недель.

Сборная Испании встретится с командой Португалии на ЧМ-2018 уже через 19 дней – 15 июня испанцы сыграют с португальцами на стадионе в Сочи. Теперь главному тренеру испанской сборной Хулену Лопетеги предстоит принять решение, брать ли Карвахаля на турнир или же вызвать в команду одного из резервных игроков.

Как утверждает издание Marca, Лопетеги не собирается отказываться от Карвахаля. В постоянном контакте с футболистом находится врач сборной Испании Оскар Селада.
Теги: Карвахаль Сборная Испании
Сегодня, 15:09
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№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну, дай то Бог! Здоровья Даниэлю!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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