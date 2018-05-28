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Александр Головин: Самедов отвечает за все стандартные положения в сборной России

Полузащитник ЦСКА Александр Головин рассказал, что все стандартные положения в сборной России исполняет Александр Самедов.

"Самый красивый гол в сезоне забил "Арсеналу". За 3-4 дня до той игры тренер сказал, чтобы именно я бил штрафные. Сейчас после тренировок в сборной остаемся, отрабатываем удары. Главный мастер по этому делу у нас Саша Самедов, он и отвечает за все стандарты в играх", — передает слова Головина Sport24
Теги: Самедов Сборная России Головин
Сегодня, 15:13
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№2 Написал: vertel латвия (Сегодня, 17:11) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Видать большой мастер этот Самедов. Только помнится, что раньше его не вызывали в сборную некоторые тренеры, которые понимали, что он не уровень.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 16:15) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Так Самедов же клоун!
он не умеет два раза одинаково подать угловой!
И навесы он херачит в НЕБО....
Саламыч совсем с ума сошел?


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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