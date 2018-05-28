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Александр Головин: Самедов отвечает за все стандартные положения в сборной России
Полузащитник ЦСКА Александр Головин рассказал, что все стандартные положения в сборной России исполняет Александр Самедов.
"Самый красивый гол в сезоне забил "Арсеналу". За 3-4 дня до той игры тренер сказал, чтобы именно я бил штрафные. Сейчас после тренировок в сборной остаемся, отрабатываем удары. Главный мастер по этому делу у нас Саша Самедов, он и отвечает за все стандарты в играх", — передает слова Головина Sport24
"Самый красивый гол в сезоне забил "Арсеналу". За 3-4 дня до той игры тренер сказал, чтобы именно я бил штрафные. Сейчас после тренировок в сборной остаемся, отрабатываем удары. Главный мастер по этому делу у нас Саша Самедов, он и отвечает за все стандарты в играх", — передает слова Головина Sport24
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