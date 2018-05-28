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Пиво не будет продаваться на матчах чемпионата России после ЧМ-2018

Пиво не будет продаваться во время матчей российского чемпионата после окончания в стране чемпионата мира 2018 года. Об этом заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Во время матчей чемпионата мира по футболу в России на всех аренах турнира будет осуществляться продажа алкогольного пива.

"К сожалению, после чемпионат мира пива на стадионах не будет - очень жалко, что так. Мы очень рассчитывали на пивные бренды, что после мирового первенства возобновим переговоры по этой теме, но нет. Знаю, что ряд руководителей страны поддерживали эту идею.

Вы знаете, что во всем мире пиво - атрибут боления, и я сам с удовольствием сел бы с болельщиками на обычную трибуну. Сарделька с холодненьким пивом в пластиковом стакане - милое дело. Будет ли безалкогольное? Честно, не знаю - мне просто сказали предварительно, что пива не будет, будет запрет", - цитирует Прядкина ТАСС.
Сегодня, 16:16
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7
(2)
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
правильно! водку нужно пить и мясом закусывать


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№6 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 16:57) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Страна дураков
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 16:47) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: anonymous
как и запрет продажи алко ночью для русских продавцов, чурки всегда торгуют и их никто не трогает

smile Ты у Кутарбы спроси чем он за это расплачивается,когда его трогают?
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№4 Написал: anonymous (Сегодня, 16:43) #
  • +4
  •  (4)

как и запрет продажи алко ночью для русских продавцов, чурки всегда торгуют и их никто не трогает
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№3 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 16:41) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Prokurator
Ну, стакан в одни руки не помешал бы и какой-нибудь штампик на билет.
А лучше два стаканчика ))

Ну для кого то один стакан может быть уже лишним. Хотя я тоже считаю что один, два стакана уж можно было бы разрешить при условии что этот покупатель не "фейсом об тэйбл" уже...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№2 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 16:27) #
  • +4
  •  (4)

Ну, стакан в одни руки не помешал бы и какой-нибудь штампик на билет.
А лучше два стаканчика ))


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 16:19) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
может и к лучшему
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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