Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4131
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119367
|Зенит
|104579
|Mузыка
|5713
|Юмор, анекдоты, байки
|7712
|КБ-Гостевая
|26636
|Баги сайта и форума
|549
|Отдых в Крыму.
|179
Опрос:
Как сыграет Россия с Австрией?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:22
Стали известны предварительные составы корзин при жеребьевке группового этапа ЛЧ в следующем сезоне (1)
Стали известны предварительные составы корзин при жеребьевке группового этапа ЛЧ в следующем сезоне (1)
08:08
Роберто Манчини: я верю в Балотелли (2)
Роберто Манчини: я верю в Балотелли (2)
Пиво не будет продаваться на матчах чемпионата России после ЧМ-2018
Пиво не будет продаваться во время матчей российского чемпионата после окончания в стране чемпионата мира 2018 года. Об этом заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
Во время матчей чемпионата мира по футболу в России на всех аренах турнира будет осуществляться продажа алкогольного пива.
"К сожалению, после чемпионат мира пива на стадионах не будет - очень жалко, что так. Мы очень рассчитывали на пивные бренды, что после мирового первенства возобновим переговоры по этой теме, но нет. Знаю, что ряд руководителей страны поддерживали эту идею.
Вы знаете, что во всем мире пиво - атрибут боления, и я сам с удовольствием сел бы с болельщиками на обычную трибуну. Сарделька с холодненьким пивом в пластиковом стакане - милое дело. Будет ли безалкогольное? Честно, не знаю - мне просто сказали предварительно, что пива не будет, будет запрет", - цитирует Прядкина ТАСС.
Во время матчей чемпионата мира по футболу в России на всех аренах турнира будет осуществляться продажа алкогольного пива.
"К сожалению, после чемпионат мира пива на стадионах не будет - очень жалко, что так. Мы очень рассчитывали на пивные бренды, что после мирового первенства возобновим переговоры по этой теме, но нет. Знаю, что ряд руководителей страны поддерживали эту идею.
Вы знаете, что во всем мире пиво - атрибут боления, и я сам с удовольствием сел бы с болельщиками на обычную трибуну. Сарделька с холодненьким пивом в пластиковом стакане - милое дело. Будет ли безалкогольное? Честно, не знаю - мне просто сказали предварительно, что пива не будет, будет запрет", - цитирует Прядкина ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.