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РФПЛ планирует постепенный переход на систему паспорта болельщика после ЧМ-2018
РФПЛ не планирует резкого перехода на систему паспорта болельщика (Fan ID) после окончания чемпионата мира 2018 года. Об этом заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
"После чемпионата мира не стоит опасаться резкого введения системы паспорта болельщика. Мы все понимаем, что может быть снижена посещаемость, но постепенно гибкий переход на систему Fan ID будет. Эта инициатива исходит не от футбольных клубов, а от властей", - цитирует Прядкина ТАСС.
"После чемпионата мира не стоит опасаться резкого введения системы паспорта болельщика. Мы все понимаем, что может быть снижена посещаемость, но постепенно гибкий переход на систему Fan ID будет. Эта инициатива исходит не от футбольных клубов, а от властей", - цитирует Прядкина ТАСС.
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