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Алан Дзагоев: не проблема, что у сборной России нет чистого опорника
Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о своей готовности к чемпионату мира – 2018.
"Сейчас набрал форму, хорошо себя ощущаю, даже на 100 процентов. С чем связано такое количество травм в последние годы? После сезона 2016 года был перелом, плохо вошёл в сезон, пропустил сборы – после этого задняя, ахиллы и всё, что можно, "летело". Надеюсь на лучшее – ведь в последнее время меньше травм.
Травма Салаха? Не знаю, был ли у Рамоса злой умысел. Мне кажется, что этот эпизод игровой. Конечно, обидно, когда такие игроки, как Салах, пропускают большие турниры. Хочется, чтобы все проявляли себя с наилучшей стороны. Это потеря для мундиаля, если он не сыграет. Хотя за этой историей и его состоянием я не слежу.
В сборной буду играть в центре поля – и глубже, и ближе к атаке. Нет ограничений в позиции. Порой играешь сзади, а при атаке помогаешь спереди. Есть взаимозаменяемость. Не проблема, что у нас нет чистого опорника. Там и я играл, и Головин, и Газинский, и Зобнин", - цитирует Дзагоева "Чемпионат.сом".
"Сейчас набрал форму, хорошо себя ощущаю, даже на 100 процентов. С чем связано такое количество травм в последние годы? После сезона 2016 года был перелом, плохо вошёл в сезон, пропустил сборы – после этого задняя, ахиллы и всё, что можно, "летело". Надеюсь на лучшее – ведь в последнее время меньше травм.
Травма Салаха? Не знаю, был ли у Рамоса злой умысел. Мне кажется, что этот эпизод игровой. Конечно, обидно, когда такие игроки, как Салах, пропускают большие турниры. Хочется, чтобы все проявляли себя с наилучшей стороны. Это потеря для мундиаля, если он не сыграет. Хотя за этой историей и его состоянием я не слежу.
В сборной буду играть в центре поля – и глубже, и ближе к атаке. Нет ограничений в позиции. Порой играешь сзади, а при атаке помогаешь спереди. Есть взаимозаменяемость. Не проблема, что у нас нет чистого опорника. Там и я играл, и Головин, и Газинский, и Зобнин", - цитирует Дзагоева "Чемпионат.сом".
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