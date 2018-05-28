Минспорт отозвал иск на 350 млн рублей к генподрядчику строительства "Екатеринбург-Арены"

Министерство спорта Российской Федерации отказалось от иска к генподрядчику строительства стадиона "Екатеринбург-Арена", на котором пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, АО "Синара-Девелопмент".В феврале 2017 году Минспорт РФ подал в суд на АО "Синара-Девелопент" с требованием взыскать с компании неустойку за нарушение сроков по государственному контракту от 11 сентября 2015 года. Размер неустойки равнялся 349 миллионам 551 тысяче 139 рублям.10 мая Минспорт РФ отправил ходатайство в суд об отказе от иска, согласно которому истец отказался от исковых требований в полном объеме. Таким образом, Арбитражный суд Свердловской области принял решение производство по делу прекратить.Решение суда может быть обжаловано в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца, начиная с 24 мая.