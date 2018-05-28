Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4137
Ситуация на юго-востоке Украины 119370
Mузыка 5715
Зенит 104579
Юмор, анекдоты, байки 7712
КБ-Гостевая 26636
Баги сайта и форума 549
Отдых в Крыму. 179

Опрос:

Как сыграет Россия с Австрией?
Показать все опросы

Новости партнеров

Историю преобразования Екатеринбурга к ЧМ-2018 покажут в новом выставочном проекте

Историю преображения внешнего облика Екатеринбурга к чемпионату мира 2018 года покажут в выставочном проекте "В лабиринтах ЧМ-2018: вчера, сегодня, завтра", который открылся в центре "Дом Поклевских-Козелл" 26 мая. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"В музейно-выставочном центре "Дом Поклевских-Козелл" представили выставочный проект, приуроченный к чемпионату мира по футболу в Екатеринбурге. Первая часть выставки - это фотографии, отражающие развитие инфраструктуры и преображение внешнего облика города в ходе подготовки к ЧМ-2018. Вторая часть экспозиции рассказывает о волонтерском движении, о тех людях, которые безвозмездно помогают в организации такого грандиозного мероприятия. Также в экспозицию вошли уникальные мячи с автографами футболистов и экипировка волонтеров с Кубка конфедераций 2017 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 26 мая по 1 июля посетители выставки смогут увидеть почтовые марки, открытки и конверты разных стран мира, посвященные чемпионату мира по футболу.

"В целом чемпионат собирает аудиторию около четырех миллиардов человек. Естественно, города-организаторы, принимающие игры, меняются не только в части строительства спортивных объектов, меняется в целом и облик города, и мировоззрение жителей", - цитирует департамент информационной политики заместителя министра физической культуры и спорта Свердловской области Якова Петрова.

ТАСС
Сегодня, 19:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.