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Историю преобразования Екатеринбурга к ЧМ-2018 покажут в новом выставочном проекте
Историю преображения внешнего облика Екатеринбурга к чемпионату мира 2018 года покажут в выставочном проекте "В лабиринтах ЧМ-2018: вчера, сегодня, завтра", который открылся в центре "Дом Поклевских-Козелл" 26 мая. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
"В музейно-выставочном центре "Дом Поклевских-Козелл" представили выставочный проект, приуроченный к чемпионату мира по футболу в Екатеринбурге. Первая часть выставки - это фотографии, отражающие развитие инфраструктуры и преображение внешнего облика города в ходе подготовки к ЧМ-2018. Вторая часть экспозиции рассказывает о волонтерском движении, о тех людях, которые безвозмездно помогают в организации такого грандиозного мероприятия. Также в экспозицию вошли уникальные мячи с автографами футболистов и экипировка волонтеров с Кубка конфедераций 2017 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, с 26 мая по 1 июля посетители выставки смогут увидеть почтовые марки, открытки и конверты разных стран мира, посвященные чемпионату мира по футболу.
"В целом чемпионат собирает аудиторию около четырех миллиардов человек. Естественно, города-организаторы, принимающие игры, меняются не только в части строительства спортивных объектов, меняется в целом и облик города, и мировоззрение жителей", - цитирует департамент информационной политики заместителя министра физической культуры и спорта Свердловской области Якова Петрова.
ТАСС
"В музейно-выставочном центре "Дом Поклевских-Козелл" представили выставочный проект, приуроченный к чемпионату мира по футболу в Екатеринбурге. Первая часть выставки - это фотографии, отражающие развитие инфраструктуры и преображение внешнего облика города в ходе подготовки к ЧМ-2018. Вторая часть экспозиции рассказывает о волонтерском движении, о тех людях, которые безвозмездно помогают в организации такого грандиозного мероприятия. Также в экспозицию вошли уникальные мячи с автографами футболистов и экипировка волонтеров с Кубка конфедераций 2017 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, с 26 мая по 1 июля посетители выставки смогут увидеть почтовые марки, открытки и конверты разных стран мира, посвященные чемпионату мира по футболу.
"В целом чемпионат собирает аудиторию около четырех миллиардов человек. Естественно, города-организаторы, принимающие игры, меняются не только в части строительства спортивных объектов, меняется в целом и облик города, и мировоззрение жителей", - цитирует департамент информационной политики заместителя министра физической культуры и спорта Свердловской области Якова Петрова.
ТАСС
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