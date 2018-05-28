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Британские гомосексуалисты боятся умереть на чемпионате мира в России

Британские гомосексуалисты боятся умереть на чемпионате мира в России.

По информации английского издания Mirror, представители ЛГБТ-сообщества получили угрозы смерти от российских болельщиков.

"Мы получили сообщения от людей, которые обещали зарезать нас, если найдут. Эти угрозы были восприняты очень серьезно, расследование по этому делу продолжается", — заявил один из руководителей сообщества Джо Уайт.

Мировое первенство пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Российская сборная в групповом этапе встретится с командами Египта, Уругвая и Саудовской Аравии. Англичане сыграют с Тунисом, Панамой и Бельгией.

"Газета.ру"
Сегодня, 20:26
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19
(1)
№19 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 22:30) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Клим Климов
Самое честное издание этот Mirror. Где там Илон Маск со своей "Pravdoi"??!!!

Нет, самое честное это комсомольская правда, первый канал и лично путлер
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№18 Написал: Enterprise Таганрог (Сегодня, 22:28) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А чего им бояться!Их здесь поставят раком и вы..бут!Они только счастливы будут!Так что Welkom
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№17 Написал: нетрал (Сегодня, 22:20) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
ржумнемогу ....не ЗРЯ боятся..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№16 Написал: casabl (Сегодня, 22:04) #
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  •  (2)

БРИТАНСКИЕ ГОМОСЕКСУАЛИСТЫ БОЯТСЯ УМЕРЕТЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В РОССИИ

Мы - за всё хорошее, против всей куйни.

Эти ***ы не знают песни "Ленинграда".


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№15 Написал: grisha (Сегодня, 22:01) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FCSM78
кто к нам ехать собирается

А ведь правда - кто ?
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№14 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 21:51) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Я до сих пор бьюсь в истерике кто к нам ехать собирается sweat_smile
Регистрация: 23.01.2012 [жалоба]
№13 Написал: grisha (Сегодня, 21:35) #
  • -7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
гомосеки должны остаться дома,и будет мир.

Это верно - и не фиг к ним ехать - пусть в москве сидят молча, обосранные во всём мире
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№12 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 21:31) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Прочитал все, что тут нацарапали.

У меня вопрос простой?
Кто громче всех кричит: "Держите вора?"


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№11 Написал: Castor fiber Новокузнецк (Сегодня, 21:24) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Увидеть Москву и умереть! Пусть эта пидэрсия сидит на острове, не то медведей спустим.


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И в школах учат пионеры,
Ладони крепко сжав в кулак...
Регистрация: 15.03.2013 [жалоба]
№10 Написал: Клим Климов (Сегодня, 21:11) #
  • 0
  •  (6)

Самое честное издание этот Mirror. Где там Илон Маск со своей "Pravdoi"??!!!
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
№9 Написал: Белогорье Нижнеангарск-Белгород (Сегодня, 21:09) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
БРИТАНСКИЕ ГОМОСЕКСУАЛИСТЫ БОЯТСЯ Правильно делают.

дырявочка ,ну на кононецто,ты открыла всем личико шурАчка! smile Тебя ж и так уже дырявить то некуда,всё по раздолбайки smile
Регистрация: 9.01.2018 [жалоба]
№8 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 21:06) #
  • +4
  •  (12)

Ха! Судя по минусующим, тут есть любители крутнуть задком.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№7 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 21:01) #
  • +2
  •  (10)

Цитата: s.o.b.

В голосину орнул с заголовка!
Ой, вдоволь, конечно, говнины понапишут британские СМИ во время и после ЧМ...

Так этого и не нужно скрывать! Пусть все знают, что в России вообще, а не только в Чечне, ненавидят этих вырожденцев-извращенцев! Пусть их себе забирают на остров smiley
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:00) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
БРИТАНСКИЕ ГОМОСЕКСУАЛИСТЫ БОЯТСЯ
Правильно делают.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 20:45) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: s.o.b.
БРИТАНСКИЕ ГОМОСЕКСУАЛИСТЫ БОЯТСЯ УМЕРЕТЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В РОССИИ

joy joy joy
В голосину орнул с заголовка!
Ой, вдоволь, конечно, говнины понапишут британские СМИ во время и после ЧМ...

Россейские уже начали
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№4 Написал: s.o.b. (Сегодня, 20:38) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
КАМАЗ
БРИТАНСКИЕ ГОМОСЕКСУАЛИСТЫ БОЯТСЯ УМЕРЕТЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В РОССИИ

joy joy joy
В голосину орнул с заголовка!
Ой, вдоволь, конечно, говнины понапишут британские СМИ во время и после ЧМ...
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
№3 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 20:35) #
  • -2
  •  (10)

Надо им объяснить, что это чемпионат не по бадминтону. Можно и пропустить.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№2 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 20:30) #
  • +6
  •  (16)

Будет лучше, если они умрут в британии smirk
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 20:30) #
  • +1
  •  (9)

Наконец-то, они правы!


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
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