Британские гомосексуалисты боятся умереть на чемпионате мира в России.По информации английского издания Mirror, представители ЛГБТ-сообщества получили угрозы смерти от российских болельщиков."Мы получили сообщения от людей, которые обещали зарезать нас, если найдут. Эти угрозы были восприняты очень серьезно, расследование по этому делу продолжается", — заявил один из руководителей сообщества Джо Уайт.Мировое первенство пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Российская сборная в групповом этапе встретится с командами Египта, Уругвая и Саудовской Аравии. Англичане сыграют с Тунисом, Панамой и Бельгией.