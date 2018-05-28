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Ростов-на-Дону Ахмат
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Футболисты, которые будут просить арбитра посмотреть видеоповтор, будут наказываться желтой карточкой
Футболисты, которые будут просить арбитра посмотреть видеоповтор, будут наказываться желтой карточкой
18:06
Виктор Пышкин: в случае введения двухматчевого формата игры Кубка будут проходить в феврале (1)
Виктор Пышкин: в случае введения двухматчевого формата игры Кубка будут проходить в феврале (1)
Британские гомосексуалисты боятся умереть на чемпионате мира в России
Британские гомосексуалисты боятся умереть на чемпионате мира в России.
По информации английского издания Mirror, представители ЛГБТ-сообщества получили угрозы смерти от российских болельщиков.
"Мы получили сообщения от людей, которые обещали зарезать нас, если найдут. Эти угрозы были восприняты очень серьезно, расследование по этому делу продолжается", — заявил один из руководителей сообщества Джо Уайт.
Мировое первенство пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Российская сборная в групповом этапе встретится с командами Египта, Уругвая и Саудовской Аравии. Англичане сыграют с Тунисом, Панамой и Бельгией.
"Газета.ру"
По информации английского издания Mirror, представители ЛГБТ-сообщества получили угрозы смерти от российских болельщиков.
"Мы получили сообщения от людей, которые обещали зарезать нас, если найдут. Эти угрозы были восприняты очень серьезно, расследование по этому делу продолжается", — заявил один из руководителей сообщества Джо Уайт.
Мировое первенство пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Российская сборная в групповом этапе встретится с командами Египта, Уругвая и Саудовской Аравии. Англичане сыграют с Тунисом, Панамой и Бельгией.
"Газета.ру"
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