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Первый канал покажет матч сборных России и Турции

Товарищеский матч между сборными России и Турции будет показан в прямом эфире Первого канала, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала.

Игра пройдет 5 июня в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" в 19:00.
Теги: Сборная Турции Сборная России
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