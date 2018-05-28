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Дани Карвахаль: обследование показало, что травма у меня небольшая

Защитник сборной Испании Дани Карвахаль рассказал о характере своей травмы, которую он получил в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

"Обследование показало, что травма небольшая. И у меня есть время, чтобы восстановиться. Постараюсь сделать это как можно скорее.

Я еще не видел Лопетеги, но теперь мы встретимся и решим все вместе.

Травма оказалась не такой плохой, как я думал. Я помню ту, что лишила меня поездки на Евро", - цитирует Карвахаля Marca.
Теги: Карвахаль Сборная Испании
Вчера, 23:09
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