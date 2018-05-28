Дани Карвахаль: обследование показало, что травма у меня небольшая

Защитник сборной Испании Дани Карвахаль рассказал о характере своей травмы, которую он получил в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем"."Обследование показало, что травма небольшая. И у меня есть время, чтобы восстановиться. Постараюсь сделать это как можно скорее.Я еще не видел Лопетеги, но теперь мы встретимся и решим все вместе.Травма оказалась не такой плохой, как я думал. Я помню ту, что лишила меня поездки на Евро", - цитирует Карвахаля Marca.