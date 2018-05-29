Матчи ЧМ-2018 собираются смотреть 84% россиян

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России планируют смотреть 84% российских граждан. Об этом свидетельствуют данные официального поставщика маркетинговых исследований ЧМ-2018 Nielsen ("Нильсен"), которые предоставлены пресс-службой компании.Согласно измерению осведомленности о предстоящем чемпионате мира, 96% населения России (в возрасте 11-69 лет) знают о проведении турнира, что является рекордным показателем. 72% опрошенных проявляют интерес к мировому первенству, 77% опрошенных - в городах проведения матчей. 84% опрошенных в Волгограде проявляют интерес к турниру, 80% - в Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Осведомленность о предстоящем чемпионате среди населения всего мира составляет 90%, а интерес - 72%."Чем ближе чемпионат, тем более заметно оживление болельщиков. Охват аудитории турнира впечатляет: событием интересуются 87% опрошенных в Мексике, 85% в Бразилии и 84% в Китае. Даже в странах, сборные которых не прошли в финальный этап турнира, внимание к нему сохраняется: 66% опрошенных в Италии и 52% в США заявили о повышенном интересе к матчам чемпионата. США при этом остаются второй страной по количеству запросов на билеты", - заявила международный бизнес-консультант Nielsen Sports Мария Талакина.67% россиян считают, что проведение чемпионата мира по футболу в России окажет долгосрочный позитивный эффект на страну. 70% уверены, что репутация России за рубежом улучшится после турнира.84% опрошенных как в России, так и в мире, планируют смотреть матчи чемпионата мира. 73% россиян будут смотреть игры дома, по миру этот показатель равен 71%. 24% россиян (29% в мире) собираются смотреть игры в различных общественных местах, в том числе в барах и пабах. 21% респондентов (22% в мире) будет смотреть матчи в гостях, а 9% (12%) - на работе.Практически половина россиян (49%) собирается приобрести официальную брендированную продукцию чемпионата мира. 54% планирует купить одежду, 43% - небольшие подарки и сувениры, 36% - официальный талисман турнира - волка Забиваку.