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Как сыграет Россия с Австрией?
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4% россиян не знают о проведении чемпионата мира-2018

96% россиян в возрасте от 11 до 67 лет знают о проведении в стране чемпионата мира.

При этом интересуется турниром 72% опрошенных. Самый высокий интерес к турниру в Волгограде - заинтересованы 80% опрошенных, сообщает агентство Nielsen.

84% участников опроса планируют смотреть матчи ЧМ-2018, 73% будут делать это дома, 24% в общественных местах, а 9% планируют смотреть игры на работе.

67% респондентов считают, что проведение чемпионата мира положительно скажется на России.

В опросе приняло участие более 30 тысяч человек.

Sport24
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