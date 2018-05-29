4% россиян не знают о проведении чемпионата мира-2018

96% россиян в возрасте от 11 до 67 лет знают о проведении в стране чемпионата мира.При этом интересуется турниром 72% опрошенных. Самый высокий интерес к турниру в Волгограде - заинтересованы 80% опрошенных, сообщает агентство Nielsen.84% участников опроса планируют смотреть матчи ЧМ-2018, 73% будут делать это дома, 24% в общественных местах, а 9% планируют смотреть игры на работе.67% респондентов считают, что проведение чемпионата мира положительно скажется на России.В опросе приняло участие более 30 тысяч человек.