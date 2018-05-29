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Роберто Манчини: мы хорошо играли в первые 65 минут, а потом немного устали

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над Саудовской Аравией (2:1).

"Мы хорошо играли в первые 65 минут, а потом немного устали. Наши трудности были вызваны накопленной за время тренировок усталостью. И не надо забывать, что Саудовская Аравия будет выступать на ЧМ-2018, а значит они в гораздо лучшей форме, чем мы. Однако, я удовлетворен, особенно парнями, проведшими свой дебют", - цитирует Манчини журналист Джанлука ди Марцио.
Теги: Манчини Сборная Италии
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