Роберто Манчини: мы хорошо играли в первые 65 минут, а потом немного устали

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над Саудовской Аравией (2:1)."Мы хорошо играли в первые 65 минут, а потом немного устали. Наши трудности были вызваны накопленной за время тренировок усталостью. И не надо забывать, что Саудовская Аравия будет выступать на ЧМ-2018, а значит они в гораздо лучшей форме, чем мы. Однако, я удовлетворен, особенно парнями, проведшими свой дебют", - цитирует Манчини журналист Джанлука ди Марцио.