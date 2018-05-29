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Более 3 миллионов человек сделали предзаказ формы сборной Нигерии

Сборная Нигерии объявила, что форма команды на чемпионат мира-2018 пользуется большой популярностью.

Как говорится в пресс-релизе, сделали предварительный заказ экипировки нигерийцев сделали более 3 миллионов человек

По этому показателю Нигерия превзошла не только вес африканские команды, но и некоторые топ-клубы мира. Например, в 2016 году "Манчестер Юнайтед" продал по всему миру 2,85 миллиона футболок.
Теги: Сборная Нигерии
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