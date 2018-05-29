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Дани Карвахаль: травма оказалась менее значительной, чем я подумал

Защитник "Реала" и сборной Испании Даниэль Карвахаль рассказал, что травма, полученная им в финале Лиги чемпионов, несерьезная.

"После игры тесты показали характер травмы, она незначительная. Я приехал восстанавливаться с сегодняшнего дня, чтобы постараться войти в строй как можно скорее.

Все менее серьезно, чем я думал. У меня были плохие воспоминания после травмы, из-за которой я попустил Евро-2016. Теперь мне нужно поправляться и быть сильным", – цитирует Карвахаля Marca.
Теги: Карвахаль Сборная Испании
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