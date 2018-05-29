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Финал Чемпионата мира-2018 прокомментирует Владимир Стогниенко

Стало известно имя комментатора, который будет работать на финале чемпионата мира – 2018. Решающий матч состоится 15 июля в Москве.

Комментатором главного матча мундиаля станет Владимир Стогниенко, о чём он сообщил в своём твиттере. Также он будет работать на игре сборной России с Египтом 19 июня в Санкт-Петербурге, двух матчах 1/8 финала турнира, которые пройдут 30 июня в Казани и 1 июля в Москве, одну из встреч четвертьфинала, 6 июля в Нижнем Новгороде или Казани, и полуфинале в Москве 11 июля.
Теги: Чемпионат Мира Стогниенко
Сегодня, 11:39
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(1)
№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 11:52) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
всяко лучше Арустамянов и Гусевых...
Хотя как человек- Стогниенко полное гавно.
Но нам с ним детей не крестить. Как комментатор он боле мене...умеет.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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