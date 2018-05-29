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Министр иностранных дел Литвы: проведение ЧМ в России – глупая идея

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс раскритиковал идею проведения ЧМ-2018 в России.

"Провести ЧМ-2018 в России – глупая идея. Это действительно не очень хорошо, потому что в этой стране все связано с политикой. Спорт, культура... Все, что делает их центром внимания, привлекает всех – это помогает пропаганде", - цитирует Линкявичюса Radio Liberty .
Теги: Чемпионат Мира
Сегодня, 12:21
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21
(15)
№21 Написал: bugimen (Сегодня, 14:33) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
глупая идея была у твоих родителей рожать тебя
Регистрация: 28.01.2010 [жалоба]
№20 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 14:26) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: лад
Глупо иметь такого министра иностранных дел.

Можно уточнить.Глупо иметь такого ГЛУПОГО министра иностранных дел.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№19 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 14:24) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
так мнением вассалов никто и не интересовался )) сам пропиарился на нашем ЧМ )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№18 Написал: kubanoid krasnodar russia (Сегодня, 14:22) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Само существование этого псевдогосударства - глупость !!!


--------------------
Не учи отца,и баста!!
Регистрация: 25.05.2009 [жалоба]
№17 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:51) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Может это и так, а в Литве все связано с минетом - США, ЕС и НАТО.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№16 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 13:51) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Прибалты своим умом никогда не выделялись...


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№15 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 13:37) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
одним словом чухонец
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№14 Написал: pasol (Сегодня, 13:32) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Бавария»
Ха-ха! Еще один "независимый" политик, т.е. от мнения которого ничего не зависит...
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№13 Написал: EMDM (Сегодня, 13:21) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Кто такая Литва? Что вообще про них известно? На карте наверное не видно даже... поэтому на их мнение глубоко нас...ать

Цитата: лад
Глупо иметь такого министра иностранных дел.

Согласен! Если он такое говорит, значит он плохой дипломат.
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
№12 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 13:06) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Интересоваться мнением представителя Литвы о месте проведения ЧМ-2018 по футболу - глупая идея!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:05) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: Кот КБ Матроскин
это кто там тяфкает

Какая то мелкая герцогиня. Она стояла и мотрела как летят самолеты, танки вокруг и ракетные установки. . Кот в белом плаще поднял мадам, может синьора с колен - подписывайте мисс или мистер меморандум о свободной и независимой Литвы. А то у нас скоро обед.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 12:48) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
это кто там тяфкает smile



Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№9 Написал: паровоз (Сегодня, 12:44) #
  • +9
  •  (19)
online
Болеет за:
«Локомотив»
глупо называть Литву государством!
глупо называть Литву самостоятельным государством!
глупо, вообще, называть Литву!
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:43) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: Кристоф
На мнение "наших партнеров" из стран прибалтики, украины, англии, польши, сша и канады уже давно можно не обращать внимание. Обыкновенные клоуны

Пару булавок и все уже лижут пятки.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: Кристоф (Сегодня, 12:42) #
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
На мнение "наших партнеров" из стран прибалтики, украины, англии, польши, сша и канады уже давно можно не обращать внимание. Обыкновенные клоуны.

Цитата: yuri
Есть умная идея провести ЧМ в Литве? Кот заржал , просто лежал на боку от смеха. В деревне провести масштабное соревнование, все равно что Загнать в сарай танки , тысячи танков. Сарай ведь жалко, мадам, пардон мисьё.

Зря ты так о литве. Там твои собратья лесные братья ежегодно маршируют. Тебе бы там понравилось.
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:38) #
  • -1
  •  (13)

Провести ЧМ-2018 в России – глупая идея.

Есть умная идея провести ЧМ в Литве? Кот заржал , просто лежал на боку от смеха. В деревне провести масштабное соревнование, все равно что Загнать в сарай танки , тысячи танков. Сарай ведь жалко, мадам, пардон мисьё.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: Клим Климов (Сегодня, 12:35) #
  • +8
  •  (18)

Вот вас, подстилок, забыли спросить!!
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
№4 Написал: bolt Омск (Сегодня, 12:32) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Можно сравнить мнение литовского колхозника с пометом обезьяны, И там и там насрано.
Регистрация: 13.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:31) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Вот тебя спросить забыли...точно же!...


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№2 Написал: diman_spb Сантк-Петербруг (Сегодня, 12:25) #
  • +7
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зато в европах там все "чистое", не завязано на политике, Евровидения, там всякие, Олимпиские игры, никакой политики))))
Регистрация: 2.10.2011 [жалоба]
№1 Написал: лад USSR (Сегодня, 12:23) #
  • +7
  •  (17)
Болеет за:
ЦСКА
Глупо иметь такого министра иностранных дел.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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